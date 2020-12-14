Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 15 декабря 2020 года: снова откроют фудкорты и кинотеатры

Кинотеатры примуь зрителе й вближайшее время. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 15 декабря 2020 года таковы: за прошедшие сутки врачи зарегистрировали 170 новых зараженных COVID-19 в области. Всего с начала вспышки в регионе диагноз подтвердился у 25136 человек. Новосибирская область находится на 26-м месте в общероссийском рейтинге зоболеваемости.

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У ДЕТЕЙ

За прошедший день врачи выявили 16 заболевших коронавирусом детей в Новосибирской области всего за сутки. С момента вспышки COVID-19 в регионе диагноз подтвердился у 1511 детей. В детской больнице №3 находятся 38 маленьких пациентов с подозрением на коронавирус или подтвержденным заболеванием.

БОЛЕЕ 160 ПАЦИЕНТОВ В РЕАНИМАЦИИ

Шестеро новосибирцев скончались от коронавируса за минувшие сутки. По данным оперативного штаба, среди умерших оказались двое мужчин в возрасте 64 года и 78 лет, а также четыре женщины, им было 47 лет, 62 года, 70 лет и 82 года. Общее число жертв коронавируса составило 839 человек.

В отделениях реанимации новосибирских больниц находятся 166 пациентов, 40 из них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

ОТКРЫТИЕ КИНОТЕАТРОВ И ФУДКОРТОВ В ТЦ

Новосибирцы скоро вновь попадут в кинотеатры и на фудкорты в ТЦ. Однако сохранятся ограничения для посетителей — на фудкорте могут находится не более 50 человек, а мест за столиками станет меньше из расчета по 4 квадратных метров на человека. В кинотеатры разрешено пускать не более 50 % максимального числа зрителей.

ЧИНОВНИКОВ УВОЛЯТ ЗА НАРУШЕНИЯ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пригрозил уволить чиновников за посещение нелегальных новогодних вечеринок. В регионе действует запрет на ночную работу заведений с 00:00 до 08:00, полиция регулярно проводит рейды.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 170 человек

Количество пациентов в реанимации: 166 пациентов

Масочный режим: продлен до весны следующего года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Новый год: празднование разрешено с учетом соблюдения социальной дистанции и наличия маски у человека.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и антиковидных мер.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.

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