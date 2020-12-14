«Это что, дом? Это же большая песочница!»: посмотрите, что сдали пьяные строители многодетной семье за миллион рублей

Это все, что строители построили за 1 миллион рублей. Фото: личный архив героя.
Новосибирские строители обманули жительницу Сургута на миллион рублей. Они пообещали семье, что построят дом, а вместо этого сделали только фундамент, похожий на большую песочницу. Горе-рабочих заказчица нашла по объявлению в интернете, но после того, как они получили деньги на необходимые материалы и не сдали объект в срок, куда-то пропали. В последний раз строитель выходил на связь в октябре. Пьяный.
ПРОДАЛА КВАРТИРУ И УШЛА С РАБОТЫ
Галина вместе с мужем и детьми всю жизнь прожила в Сургуте. Недавно они задумали переехать в Новосибирск. Тут и климат приятнее, и город побольше.
— Мы купили землю в коттеджном поселке. Нашли по интернету строительную фирму. Отзывы были хорошие, вот мы с мужем и решили заключить с ними договор, — рассказала КП-Новосибирск Галина.
Сроки, когда надо было сдать дом. Фото: личный архив героя.
Строитель Никита* внушил семье женщины доверие. Они встретились в офисе, чтобы оформить бумаги, потом — на участке, чтобы обсудить план строительства и какой фундамент нужно закладывать.
— Мы договорились, что заплатим ему 1 миллион 100 тысяч и он сдаст нам дом без чистовой отделки. Думали, что переедем и сделаем ремонт. Уже продали квартиру через опеку (семье выдавали субсидии на покупку жилья как многодетной. — Прим. ред.). Я уволилась с работы. Никита обещал, что к 1 октября сдаст объект, — вспоминает женщина.
Но время шло, а от Никиты не было никаких вестей. На связь мужчина выходил редко, никаких отчетов о строительстве не скидывал.
— Мы начали писать, спрашивать, что и как. Никита сказал, что наши панели для дома делают на заводе в другом городе. Скинул договор, что он оплатил все. Я позвонила на этот завод, а никакого заказа нет, — говорит Галина. — И тогда я поняла, что что-то не так...
«Я ПЬЯН, ПОТОМ ПЕРЕЗВОНЮ»
По словам Галины, Никита начал придумывать различные отмазки. Сначала все спихивал на коронавирус и что ничего не работает, потом сказал, что панели уже едут и их привезут прямо на участок. Женщина успокоилась, но внутренний голос постоянно повторял одно и то же: «Он нас обманывает».
— Подошло 1 октября, а дом нам так и не сдали. Тогда я подняла панику. Они не сделали на участке ничего, и я начала требовать деньги обратно. Я, как положено, сходила к юристу, написала претензию. Деньги должны были вернуть в течение 10 дней, но тишина. Только когда подходил конец срока, он сказал, что наших денег у него нет, — продолжает женщина.
Расписка от строителя. Фото: личный архив героя.
Галина утверждает, что Никита еще и сам начал высказывать претензии. Якобы они не провели свет и воду.
— Он сам нас заверял, что бурение скважины будет мешать стройке и лучше это сделать потом. А свет провели через пару месяцев после того, как мы заключили договор, — добавляет женщина.
Рабочий признался, что пьет. Фото: личный архив героя
В итоге пришлось заключить дополнительный договор на продление сроков сдачи. За это время Никита и его бригада поставили только основание дома — и на этом стройка завершилась.
— Это что, дом? Это же большая песочница! Никита перестал отвечать на звонки. Потом написал мне в социальных сетях, что он пьяный. В итоге я настояла на том, чтобы он написал расписку и вернул деньги. Никита обещал сделать это до 25 декабря, — уверяет пострадавшая.
Семья осталась у разбитого корыта. Вместо дома — съемная квартира в Сургуте, где взрослые ютятся с тремя детьми, да и работы нет. Женщина готова идти в суд, но боится, что все равно не увидит своего миллиона.
Мнение юриста
«ОНА ВЫИГРАЕТ СУД»
КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Григорию Асташову. Он объяснил, что нужно сделать Галине:
— Здесь видно нарушение обязанностей по гражданско-правовому договору. Пусть смело идет в суд. Очень большая вероятность, что Галина выиграет. Тогда деньги будут списаны со счетов фирмы и вернутся к заказчице. Другой вопрос — сколько на этих счетах денег… Не признает ли фирма себя банкротом?..
* Имя изменено.
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