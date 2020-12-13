Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 14 декабря 2020 года: в реанимации находятся 178 человек

За сутки у 121 сибиряка был отрицательный тест на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 14 декабря 2020 года сообщил региональный оперштаб. За сутки врачи обнаружили COVID-19 еще у 168 человек. С начала вспышки в Новосибирской области выявили 24996 зараженных. В общероссийской статистике по количеству заболевших регион находится на 26 месте.

Статистика Новосибирской области.

5 ДЕТЕЙ ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ

В Новосибирске за минувшие сутки 5 детей с коронавирусом попали в больницу. На сегодняшний день под наблюдением медиков находятся 36 детей, у которых подтвердился диагноз или подтвердился COVID-19.

— Всего в Новосибирской области сделан 994721 тест на коронавирус, — сообщает региональный оперштаб.

Сейчас в больницах под наблюдением медиков остаются больше четырех тысяч жителей области.

Есть и хорошие новости: за минувшие сутки 121 человеку удалось победить ковид.

7 ЧЕЛОВЕК УМЕРЛИ ИЗ-ЗА COVID-19

За минувший день в Новосибирской области семь человек скончались из-за коронавируса.

— Среди умерших были мужчины в возрасте 59 лет, 60 лет, 87 лет и женщины в возрасте 43 года, 48 лет, 53 года и 81 год. Всего в регионе с начала вспышки болезни умерли 833 человека, — написано в сообщении.

В палатах интенсивной терапии находятся 178 человек. Еще 37 пациентов подключены к ИВЛ.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Масочный режим: продлен до весны следующего года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Новый год: празднование разрешено с учетом соблюдения социальной дистанции и наличия маски у человека.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и антиковидных мер.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.

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