Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 13 декабря 2020 года: умерла 30-летняя пациентка

Шесть пациентов умерли от коронавируса в минувшие сутки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 13 декабря 2020 года. Врачи выявили еще 169 новых заразившихся COVID-19 в регионе. По официальным данным, с начала вспышки коронавируса в Новосибирской области заразились 24798 человек.

COVID-19 СРЕДИ ДЕТЕЙ

Три ребенка заболели коронавирусом за прошедшие сутки – это в пять раз меньше, чем сутками ранее. По официальным данным с начала эпидемии коронавируса в регионе заразились 1490 ребятишек. В детской больнице находится 37 пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание.

826 СМЕРТЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСА

Шесть пациентов умерли от коронавируса в минувшие сутки в больницах Новосибирска. Как сообщили в оперативном штабе, скончались мужчины в возрасте 54 года, 57 лет, 71 год и женщины в возрасте 30 лет, 65 лет и 83 года. Всего с начала пандемии по официальным данным от COVID-19 умерло 826 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 180 человек. На ИВЛ – 42 пациента.

Статистика заболеваемости по Новосибирской области. Фото: https://yandex.ru/covid19/

БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ ПАЦИЕНТОВ ВЫЗДОРОВЕЛИ

В Новосибирской области за прошедшие сутки выписали 224 пациента, переболевших коронавирусом. Всего с момента вспышки коронавируса в регионе вылечились и были выписаны из больниц 20521 пациент.

УМЕРЛА МОЛОДАЯ ПАЦИЕНТКА

В числе жертв коронавируса оказалась молодая женщина, ей было всего 30 лет. Для смерти от ковида это очень разный возраст, обычно люди до пятидесяти лет справляются с этой инфекцией.

ПОСЛЕ УТРЕННИКОВ – ПРОВЕТРИВАТЬ САДИКИ

Мэрия Новосибирска сделала подробные предписания о проведении новогодних праздников в садах и школах:

— решение о проведении новогодних мероприятий руководители образовательных учреждений принимают самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации;

— в мероприятии участвует не более 50 человек, рекомендуется проводить мероприятия в режиме групповой изоляции: в детских садах — в составе группы, в школах — в составе класса;

— после мероприятия в спортивных и актовых залах необходимо проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств;

— исключить присутствие родителей и не привлекать организаторов, аниматоров из сторонних организаций.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Масочный режим: продлен до весны 2021 года. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Новый год: можно праздновать в общественных местах при соблюдении дистанции и масочного режима.

Больницы: с начала декабря возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Концерты: артисты работают при соблюдении правил рассадки зрителей с социальной дистанцией. Время работы площадок до 00:00.

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