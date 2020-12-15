Праздник с полным кошельком: как ни в чем себе не отказывать на Новый год

Фото предоставлено МКК «Ваш инвестор».

Подарки близким, деликатесы для домашних застолий, встречи в ресторанах, наряды, путешествия, распродажи и другие развлечения могут пробить дыру в бюджете даже самых экономных из нас.

Если вы готовитесь к большим тратам, или уже вышли за рамки запланированного бюджета, то помочь с деньгами может сервис займов под залог «Ваш инвестор». Компания уже более 10 лет занимается выдачей займов под залог авто в 14 городах России. Специалисты компании рассказали «Комсомольской правде», почему займ в «Ваш инвестор» - идеальное решение для пополнения новогоднего бюджета.

Быстро и нехлопотно

Если мы с вами говорим именно о займах, связанных с праздничными тратами, то тут главный момент – оперативность. Как правило, мы в последний момент понимаем, что не рассчитали расходы. Ничего страшного в этом нет - все мы люди и это нормально. Конечно же в первую очередь приходит идея взять кредит в банке, но этот вариант подходит далеко не всем: заявки слишком долго рассматривают, часто отклоняют, а люди с уже имеющимся кредитом или плохой историей практически лишены этой возможности. Именно поэтому займ под ПТС и авто в «Ваш инвестор» - отличный вариант для тех, кто хочет сберечь свое время и нервы. Зачастую с момента заявки (на сайте компании или по телефону) и до получения денег проходит всего пара часов. При этом мы одобряем более 95% заявок - все благодаря тому, что мы выдаем займы под залог ПТС и автомобиля, не руководствуясь кредитной историей заемщика.

Гибкие условия

При получении займа под залог транспорта можно выбрать так называемый вариант «под ПТС», при котором автомобиль будет предметом залога, но останется у вас в пользовании. Однако, если вы, например, отправляетесь в путешествие, или наоборот - никуда не собираетесь пару месяцев, то можно воспользоваться тарифом «под стоянку». В этом случае вы получаете существенное снижение процентной ставки, оставляя автомобиль в гараже компании «Ваш инвестор» до закрытия займа. Мы обеспечим его сохранность. Помимо автомобиля вы можете взять займ под залог спецтехники и других транспортных средств: например, очень удобно взять займ под залог транспорта, которым вы не пользуетесь зимой: мотоцикла или катера.

Абсолютно безопасно

Займ под ПТС и автомобиль или спецтехнику - это абсолютно безопасно, таккак отношения заёмщика и компании «Ваш инвестор» регулируются прозрачным договором, информация о залоге заносится в Федеральный реестр, а наша деятельность осуществляется в строгом соответствии с законом и регулируется Центральным Банком России.

Сервис займов «Ваш инвестор» поздравляет всех иркутян с наступающими Новым годом и Рождеством! Мы желаем вам в Новом году счастья и хорошего настроения, успехов и новых побед. Не бойтесь строить планы и ставить цели и помните – мы всегда рядом. С праздником!

Подать онлайн-заявку на заём можно на сайте vashinvestor.ru или по телефону 8-800-100-1465.

«Ваш инвестор» - сервис комфортных займов под залог

г. Иркутск

ул. Фридриха Энгельса, 17

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.

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