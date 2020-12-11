Tele2 запускает тариф для любителей кино

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Теперь подключиться к «Везде онлайн» могут жители 29 регионов, в том числе - Новосибирска, Красноярска и Томска. В новый тариф без дополнительных плат включен мультимедийный сервис Wink, который позволит смотреть более 20000 фильмов, сериалов и 100 телевизионных каналов.

Тариф ориентирован на активных пользователей видеоплатформ с высокой потребностью в мобильном интернете. Новое предложение Tele2 сочетает выгодное пакетное предложение и доступ к коллекции фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента Wink на любой вкус. Тариф включает 40 Гб мобильного интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 400 минут для звонков на любые номера по всей стране. Активные интернет-пользователи смогут свободно общаться в социальных сетях и мессенджерах, не расходуя пакет интернета. В пакет входит безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Viber, «ТамТам», а также к Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Абонентская плата по тарифу составляет 500 рублей в месяц.

Онлайн-кинотеатр доступен новым клиентам оператора, а также действующим абонентам при переходе на «Везде онлайн». Смотреть контент можно на любых экранах: на домашних телевизорах (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфонах, планшетах (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), а также ноутбуках и персональных компьютерах (с помощью интернет-портала). Для одновременного просмотра можно подключить до 5 устройств, в том числе и по сети Wi-fi.

Tele2 продолжает предлагать своим клиентам актуальные и выгодные тарифные планы. Оператор поддерживает стиль жизни своих абонентов и, проанализировав предпочтения пользователей, обновляет тарифную линейку для новых подключений и переходов.

Ключевые преимущества линейки остаются неизменными - абоненты могут выбрать сформированное предложение или настроить тариф под себя, выбрав необходимое количество минут, SMS, гигабайтов и дополнительные услуги. Так, в конструкторе тарифа обновилось пакетное подключение безлимита на несколько мессенджеров сразу. Теперь помимо WhatsApp, Viber, Там-Там в пакет также включены Telegram и Discord. Стоимость услуги составляет 30 рублей в месяц. При этом пользователь по-прежнему может подключить безлимит отдельно только на необходимый мессенджер.

Также в конструкторе тарифа абонент может добавить дополнительные услуги, соответствующие его интересам. Например, сервис Wink Трансформер, где абоненту предлагается выбрать любые 5 из 12 тематических подборок с фильмами, передачами или мультфильмами - мировое и отечественное кино, сериалы, спорт и музыка, детский контент. Кроме того, можно добавить безлимит на Youtube, Tele2TV, Amediateka, и Сберзвук. Или включить в тариф подписку на киберспортивный портал CyberHero, сервис «Личный тренер», который поможет подобрать программу тренировок и индивидуальную систему питания, «Спортивный портал», где предлагаются билеты на матчи или посмотреть их трансляцию и многое другое. Подробнее на tele2.ru.

Как и раньше в рамках тарифных планов линейки в пакет включен ряд бесплатных преимуществ. Не использованные в текущем месяце остатки минут и гигабайтов переносятся на следующий расчетный период. Кроме того, пользователь может купить или продать минуты и гигабайты на площадке «Маркет Tele2» или поделиться интернет-трафиком с любым другим абонентом в России, использующим пакетные тарифы Tele2. Кроме того, в поездках по стране клиент использует свой текущий тариф без доплат. На линейке «Мой Tele2» действует защита от нежелательных подписок.