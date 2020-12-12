«Песня - это душа народа»

Фото: Александр Брежнев.

В первый же вечер открытия всероссийский фестиваль отечественного музыкального и вокально-хорового искусства «Царица песня 2020» взял высокую звенящую ноту - когда в создавшейся проникновенной атмосфере зрители не смогли сдерживать нахлынувшие эмоции и начали аплодировать, художественный руководитель и дирижер хора государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, народный артист СССР Владислав Чернушенко был вынужден остановить исполнение и попросил придержать овации до финала. Необходимо это было для того, чтобы не нарушать целостность музыкального произведения и его восприятие публикой в потоке искренних переживаний.

Удивительный звуковой мир «Перезвонов» стремительно захватывает внимание с первых тактов и взывает к национальным символам и культурному коду, находя отклик в сердце каждого присутствующего в зале человека. В этой уникальной симфонии-действе органично сплелись подлинные цитаты народных сказаний, обрядовость, крестьянские, городские и частушечные мотивы. Хоровой спектакль, который передает всю гамму чувств на протяжении жизни человека от любви и веселья до самой черной тоски и горя, когда игривые переливы птичьих трелей сменяет траурный колокольный звон.

Фото: Александр Брежнев.

«Перезвоны» выдающегося отечественного композитора Валерия Гаврилина, созданные в 1982 году под влиянием творчества Василия Шукшина, многие годы являются одной из «визитных карточек» капеллы Санкт-Петербурга и восторженно принимаются аудиторией. Премьера «Перезвонов» состоялась 17 января 1984 года в Большом зале Ленинградской филармонии и стала крупным событием в музыкальной жизни страны, в 1985 году за «Перезвоны» Гаврилин был удостоен Государственной премии СССР.

«Перезвоны» - квинтэссенция мелодического богатства музыки, основой которой был поэтический и музыкальный фольклор. По замыслу композитора действо «должно передать душевную жизнь народа через судьбу одного человека. Образы дороги, пути, жизни - главное в сочинении». Многоплановый опус стал важнейшей вехой в истории русской хоровой музыки. Композитор называл свое произведение, требующее высокого исполнительского мастерства, «хоровой школой».

«Перезвоны» задуманы как театральное представление по типу народной драмы, когда замысел ясен публике без объяснений. Сюжет, который разыгрывают артисты во время исполнения произведения, представляет собой картину жизни человека, конструкция которой сродни идеи калейдоскопа.

Владислав Чернушенко также обратился к зрительному залу, чтобы выразить благодарность за участие в фестивале и любовь к национальной культуре, а также рассказал об истории возникновения хора как старейшего музыкального коллектива страны - в 2020 году капелла отметила свой 541-й день рождения. Датой ее основания принято считать 12 августа 1479 года, когда созданный великим князем московским Иваном III хор государевых певчих дьяков принял участие в службе освящения Успенского собора в Москве. В 1703 году государевы певчие участвовали в торжествах по случаю основания новой столицы - и вся последующая жизнь хора с тех пор связана с Санкт-Петербургом. За время своей деятельности капелла явилась важнейшим источником музыкального просвещения в России, крупной профессиональной школой, воспитавшей многие поколения дирижеров, композиторов, певцов и исполнителей на оркестровых инструментах.

Фото: Александр Брежнев.

Труд артистов был по достоинству оценен в завершении концерта - несмотря на то, что в соответствии с требованиями безопасности количество слушателей в зале было ограничено, долгожданные аплодисменты зазвучали с такой же силой, как и во время аншлага.

Фестиваль «Царица песня 2020» проводится впервые в Новосибирской области при поддержке Министерства культуры Новосибирской области в рамках национального проекта «Культура» и продлится до 27 декабря; во время мероприятия запланированы концертные программы, мастер-классы и круглый стол.

Присутствовавший на открытии заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов в своем приветственном слове поздравил от имени Андрея Травникова участников фестиваля со стартом и поблагодарил вдохновителей и организаторов «Царицы песни 2020» - Государственный академический Сибирский русский народный хор. Он отметил, что подобное масштабное мероприятие по русскому профессиональному искусству, которое впервые проводится в Новосибирской области, завершает Год памяти и славы, посвященный празднованию Великой Победы, не случайно. Ведь «именно в Новосибирск в военное время были эвакуированы на только промышленные предприятия, но и музыкальные коллективы из столиц нашей Родины», что позволило сохранить культурное наследие страны. Также Юрий Петухов выразил уверенность, что «фестивальная афиша порадует нас замечательными встречами и праздничным настроением в преддверии предстоящего Нового года».

Фото: Александр Брежнев.

Один из гостей фестиваля, исполнитель-виртуоз (балалайка-контрабас), заслуженный артист России Михаил Дзюдзе подчеркнул:

- Название фестиваля говорит само за себя - здесь песня будет «царствовать», ее представят в разнообразных жанрах и ипостасях. Мы увидим всю ретроспективу вокального искусства: оперное, народное и эстрадное направления. У нас в рамках фестиваля будет инструментальный концерт с участием потрясающего музыканта, лауреата международных конкурсов Андрея Горбачева (балалайка) и в сопровождении камерного оркестра Liberamente, где также будет огромный спектр охвата от классики через танго к современным произведениям. Таким образом, мы представим своеобразную музыкальную панораму в рамках своего концерта. Ничем нельзя заменить радость живой встречи со зрителями, поэтому мы счастливы принять участие в этом замечательном фестивале.

Увидеть выступление Михаила Дзюдзе и Андрея Горбачева можно будет уже сегодня, 12 декабря, в КТЦ «Евразия» - в 18:00 начнется концертная программа «Танцы с контрабасом», а услышать совместное интервью музыкантов приглашаем в эфире радио «Комсомольская правда» 14 декабря в 12:00.