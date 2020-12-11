Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 12 декабря 2020 года: выздоровели более 20 тысяч пациентов

В Новосибирске излечившихся за сутки больше, чем заболевших Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 12 декабря 2020 года. Врачи выявили еще 172 новых заразившихся COVID-19 в регионе. Всего с начала вспышки коронавируса в Новосибирской области заразились 24629 человек.

Заболеваемость коронавирусом за сутки в Новосибирске

COVID-19 СРЕДИ ДЕТЕЙ

Сразу 14 детей заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Всего с начала эпидемии коронавируса в Новосибирской области заразились 1487 ребятишек. В детской больнице №3 находится 37 маленьких пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание.

БОЛЕЕ 800 СМЕРТЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСА

Семь пациентов умерли от коронавируса в минувшие сутки в больницах Новосибирска. Как сообщили в оперативном штабе, скончались четверо мужчин в возрасте 59 лет, 63 года, 76 лет и 82 года, а также женщины в возрасте 61 год, 63 года лет и 70 лет. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 820 человек.

В отделениях реанимации новосибирских больниц находятся 151 пациент, 39 человек не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ ПАЦИЕНТОВ ВЫЗДОРОВЕЛИ

В Новосибирской области за прошедшие сутки выписали 216 пациентов, переболевших коронавирусом. Всего с момента вспышки коронавируса в регионе вылечились и были выписаны из больниц 20297 пациента.

УТРЕННИКИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Власти Новосибирска рассказали, как дети будут праздновать предновогодние утренники в детсадах и школах. В мероприятии будет участвовать не более 50 человек, рекомендуется проводить их отдельно для каждой группы детсада или класса школы.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 172 человека

Количество пациентов в реанимации: 155 пациентов

Масочный режим: продлен до весны 2021 года. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Новый Год: можно праздновать в общественных местах при соблюдении дистанции и масочного режима. Массовые мероприятия запрещены. Метро и общественный транспорт не будут продлевать работу.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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