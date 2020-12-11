«Не ожидали такой доброты, молюсь за всех»: сибиряки собрали полмиллиона рублей для девочки, которую парализовало после смерти мамы

Арине в центре помогут разработать руку и ногу. Фото: личный архив.

Три года подряд Новый год в семье девятилетней Арины Тарасовой был самым страшным праздником. В 2016 году он навсегда изменил жизнь маленькой девочки: вместе со своей мамой она попала в аварию. «Комсомолка» писала о том, что 29 декабря Ксения с дочкой после детсадовского утренника ехали на машине в гости к бабушке, в поселок Юргинский Кемеровской области. Возле Мошково их иномарка столкнулась с авто, которое выбросило со встречной полосы. Женщина погибла, а ее дочку Арину врачи буквально вытащили с того света. Девочка два месяца была в коме: она получила тяжелую черепно-мозговую травму, были сломаны восемь ребер, ключица, тазовая кость, проколото легкое. У нее парализовало всю правую сторону…

Это фото Арины вместе с мамой сделано за несколько часов до аварии. Фото: личный архив.

Когда Арина очнулась, ей пришлось учиться заново дышать, глотать, сидеть, произносить звуки.

— Арина на домашнем обучении. Внучка пишет только левой рукой и делает все медленнее, чем другие дети, но для нас это уже большой прогресс, — поделилась с КП-Новосибирск Марина Александровна, бабушка девочки. — Учительница мне потом сказала, что некоторые здоровые дети занимаются хуже, чем Арина. Внучка еще до аварии хотела стать ветеринаром и лечить кошек и собак. И мечтает об этом до сих пор!

Теперь Арине нужно научиться ходить: правда, пока самостоятельно она может сделать лишь несколько шагов, а потом падает. Правая рука у девочки до сих пор не двигается… Но самое главное, что благодаря читателям «Комсомольской правды» у малышки появился шанс на выздоровление: неравнодушные сибиряки помогли собрать 526 тысяч рублей на реабилитацию Арины в подмосковном центре.

Арине пришлось заново учиться говорить и ходить. Фото: личный архив.

— Большое спасибо всем за помощь и участие в судьбе Арины: мы не ожидали такой доброты, — благодарит всех Марина Александровна. — Теперь я понимаю, что мы не одни! Мир держится на таких неравнодушных людях, готовых помочь, поддержать. После публикации в «Комсомольской правде» откликнулись более 100 человек: знакомые, односельчане, одноклассники, друзья дочки и очень много людей, которых я не знаю. Молюсь за всех и безмерно благодарна!

Сейчас Арина находится в центре, и ей там очень нравится.

— Внучке разрабатывают руку, а еще Арине очень нравится общаться с другими детьми, — радуется Марина Александровна.

Вернется домой Арина как раз к Новому году, и, кажется, впервые за несколько лет он будет для семьи счастливым. Ведь благодаря отзывчивым людям удалось сотворить настоящее новогоднее чудо для маленькой девочки.

Реабилитация поможет девочке разработать руку и лучше ходить. Фото: личный архив.

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