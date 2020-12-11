«Развернулись на полпути»: самолет, летевший в Новосибирск, экстренно сел в Иркутске

Самолет «Иркутск-Новосибирск» экстренно вернулся в аэропорт.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В пятницу, 11 декабря, самолет S7 «Иркутск-Новосибирск» вернулся в аэропорт вылета. В воздухе борт пробыл около часа: на полпути к Новосибирску у самолета сработал датчик неисправности. В это время на борту было 76 пассажиров. Об этом КП-Новосибирск рассказали Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— Людям будет предоставлен резервный борт, на котором они улетят в Новосибирск. Сейчас пассажиры ожидают вылет. Какая именно неисправность произошла на борту, пока неизвестно. Транспортной прокуратурой организована проверка, — рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Екатерина Телегина.
Напомним, это уже второй самолет за неделю, который летел в Новосибирск, но вынужден был вернуться в аэропорт вылета. В четверг, 10 декабря, в аэропорту Абакана экстренно приземлился самолет из Новосибирска. В это время на борту самолета было 42 пассажира и 4 члена экипажа. Во время полета на борту сработал датчик разгерметизации.
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