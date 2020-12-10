В личном кабинете АО «РЭС» добавились удобные и полезные функции

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В современных реалиях коммуникации компаний с клиентами чаще всего осуществляются дистанционно - посредством различных электронных сервисов, которые позволяют получить интересующие сведения буквально по нажатию одной кнопки.

Значительная часть обращений клиентов в АО «РЭС» связана с вопросами технологического присоединения к электрическим сетям. В данном направлении компания уже провела большую работу по развитию различных электронных сервисов и не останавливается на достигнутом.

В начале декабря были внедрены очередные улучшения в работу сервиса «Личный кабинет». Для удобства потребителей добавлены сразу несколько видеоинструкций, пошагово описывающих действия при регистрации или авторизации пользователя на сайте, а также при оформлении заявки на технологическое присоединение непосредственно в личном кабинете. Наглядный способ информирования позволит сократить дополнительные вопросы или трудности при обращении клиентов в АО «РЭС», а значит, сделает взаимодействие потребителя и сетевой организации не только более оперативным, но и комфортным.

Кроме того, в личных кабинетах физических лиц с нагрузкой до 15 кВт реализована возможность оплаты банковской картой. Внедрение этого инструмента также имеет ряд несомненных преимуществ для клиентов.

УДОБНО - нет необходимости посещать банк и даже не нужно переходить в мобильное приложение или на сайт банка, к тому же к оплате принимаются карты всех наиболее распространенных платежных систем.

ПРОСТО - нет необходимости вручную вводить реквизиты сетевой организации или сумму платежа, что исключает вероятность ошибочных перечислений денежных средств.

БЫСТРО - оплату можно провести сразу при ознакомлении с документами в личном кабинете, это позволит не пропустить установленный срок оплаты и избежать вероятности аннулирования договора по причине неуплаты.

ЭКОНОМНО - оплата в личном кабинете осуществляется без дополнительной банковской комиссии за проведение платежа.

В целом по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям АО «РЭС» доля обращений посредством электронных сервисов неуклонно растет, особенно в условиях пандемии. Именно поэтому дальнейшее развитие дистанционных способов взаимодействия с клиентами, отвечающих требованиям стандартов обслуживания и основанных на передовых технологиях, является одной из самых актуальных задач для компании.