Сохранить и приумножить: банкиры рассказали, как не потерять деньги и получить пассивный доход

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы попытались разобраться, какие способы инвестирования сегодня доступны для населения и несут минимум рисков при хорошей доходности. А финансисты из банка «Открытие» поделились лайфхаками и рассказали о современных сберегательных и инвестиционных банковских продуктах. Подробности в нашем материале.

Наличка - в прошлом

Банкиры признаются, что наличка как средство сбережения и накопления - далеко не лучший выбор. Деньги не работают, их «съедает» инфляция. Что касается наличных валютных сбережений, то этот инструмент - слишком рискованный и неудобный: в краткосрочном горизонте огромен риск потерять на разнице курсов. И если все же вы рассматриваете этот инструмент, то гораздо выгоднее приобретать валюту на сайте банка по биржевому курсу, чем покупать ее в обменниках и хранить на валютных счетах в банке. Казалось бы, рубль серьезно ослаб в 2020 году, а доля валютных сбережений в банках сейчас - меньше 20%. Раньше, когда была девальвация рубля, доля валютных вкладов доходила до 30%.

Старший вице-президент, управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Ирина Демчук. Фото предоставлено пресс-службой банка «Открытие».

Как рассказывает «Комсомолке» старший вице-президент, управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Ирина Демчук, «вклады в банках до сих пор остаются самым надежным продуктом для сбережения средств, и на горизонте до трех лет альтернативы им нет». Вместе с тем банкиры наблюдают повышенный интерес населения к накопительным счетам (аналог счетов «до востребования»), которые позволяют снять свои деньги в любой момент без потери начисленных процентов. Это тоже одна из примет сегодняшнего времени. Фактически, если посмотреть на весь рынок сбережений, то 12 месяцев назад счета «до востребования» и накопительные счета занимали четверть рынка, а сейчас - треть. Это существенное структурное изменение, отмечают финансисты, добавляя, что при этом его нельзя назвать ни хорошим, ни плохим - объем денежных средств в банках растет и остается в системе, просто тип сбережений меняется.

В поисках большей доходности клиенты, которые располагают свободными средствами и могут их разместить в более рискованные, но и более доходные продукты с горизонтом от трех лет и более, все чаще обращаются к таким инструментам, как инвестиционные и инвестиционно-страховые продукты.

Хранить яйца в разных корзинах

Банкиры отмечают, что значительную часть своих сбережений - порядка 60% -соотечественники по-прежнему держат на классических срочных вкладах, однако в «Открытии» отмечают, что растет популярность инвестиционных продуктов. В частности, 10% поступающих средств направляются в инвестиционные инструменты.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Мы предлагаем простые и эффективные инвестиционные стратегии, основываясь на реальных потребностях клиентов, их горизонтах планирования и аппетитах к риску. Отдельного внимания заслуживает предложение для премиального сегмента - клиентов с доходами от 100 - 120 тысяч рублей в месяц или накоплениями от 2 миллионов рублей. Премиальное обслуживание подразумевает наличие персонального менеджера, индивидуальное предложение по портфелю инвестиционных продуктов и еще более выгодные условия по широкому спектру продуктов банка, - отмечает Ирина Демчук.

Многим известна английская пословица о способе снижения рисков: «Не храни все яйца в одной корзине». Если перевести ее на язык финансистов, мы получим диверсификацию рисков. Представьте, что у вас есть определенная сумма, которую нужно максимально безопасно и выгодно вложить. Опытные инвесторы рекомендуют использовать разные способы вложения денег.

- Существует множество инструментов для вложения и сбережения средств, каждый из них позволяет решать ту или иную задачу. Все зависит от вашей цели и сроков, - рассказывает Ирина Демчук. - Для минимизации собственных рисков я бы посоветовала использовать страховые инструменты - инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и накопительное страхование жизни (НСЖ). Эти продукты сочетают и страховку, обеспечивая стопроцентную сохранность вложенных средств, и возможность получить хорошую доходность.

Оба инвестпродукта имеют много общего, однако у них есть и различия, на которые нужно обращать внимание перед тем, как вложить в них свои деньги.

Накопительное страхование жизни (НСЖ) - это, по сути, гибрид обычного полиса страхования жизни и инвестиционного продукта. Простыми словами, НСЖ - это вклад, который нужно пополнять несколько лет, чтобы потом получить все свои взносы единовременно, если страховой случай не наступит, а при его возникновении накопленные средства получат родственники.

Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) включает одновременно личное страхование обладателя полиса и получение дополнительного дохода путем инвестирования. Срок страхования в этом случае будет продолжительным - от 3 лет и более.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Главное отличие инвестиционного и накопительного страхования от стандартного в том, что оно представляет собой финансовый продукт в страховой упаковке, то есть главной составляющей является инвестирование за счет взносов клиента. Сами уплаченные взносы (в зависимости от конкретных условий договора) возвращаются клиенту частично или полностью. При стандартном страховании этого не происходит.

Кешбэк на инвестпродукты

Государство любит, когда вы самостоятельно страхуете жизнь и здоровье, так что при оформлении НСЖ и ИСЖ можно получить кешбэк в виде налогового вычета в размере 13% от суммы взноса, но есть два условия.

Первое - инвестор должен быть плательщиком НДФЛ. Второе - страхование должно быть оформлено на срок не менее 5 лет.

Следует отметить, что вычет предоставляется от взносов не более 120 тысяч рублей в год. Чтобы получить вычет, нужно предоставить в налоговую стандартный пакет документов - справку 2-НДФЛ, заполненную декларацию, договор со страховой компанией и документы, которые подтверждают уплату взносов.

Выбор всегда остается за самим клиентом - в какой банк ему идти и в какие финансовые инструменты вкладывать свои свободные средства. И при всем богатстве выбора вклады остаются самым надежным инструментом для сбережения средств - будь это традиционный срочный вклад или вклад до востребования.

- Только за последний месяц в банке «Открытие» привлекательность традиционных вкладов существенно возросла - стартовали новые сезонные вклады с привлекательной доходностью, - говорит Ирина Демчук. - В преддверии Нового года и Рождества я хочу поздравить всех новосибирцев с этими самыми волшебными и долгожданными праздниками! И пожелать всем здоровья, человеческого комфорта и благополучия, больше поводов для радости и счастья!