«А в брачную ночь я умерла»: сибирячка за один день вышла замуж, потеряла ногу и обрела новую жизнь

Сибирячка прятала протез 8 лет. Фото: instagram.com/allabocha

Алле Бочковской 34 года — и она инвалид. Девушка всегда улыбается, живет полноценной жизнью и с огромным удовольствием демонстрирует на камеру свой механический протез. Мало кто знает, что ради счастливой жизни сибирячке пришлось пережить 10 операций, смерть после свадьбы и почти 9 лет скрывать новую ногу от чужих глаз. Историю борьбы узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

«ХОТЕЛА УВИДЕТЬ РОДНОЕ ЛИЦО В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»

За четыре недели до свадьбы в Аллу въехала машина. В тот вечер девушке пришла в голову идея по оформлению банкетного зала, она быстро собралась и поехала к подруге обсудить это.

— По дороге у меня сломалась машина. Я остановилась и пошла к багажнику доставать аварийный треугольник. В этот момент в меня и въехало авто, где сидели два пьяных молодых человека. Удар пришелся прямо мне по ногам, — рассказала КП-Новосибирск Алла Бочковская.

Алла почти не ходила целый год. Фото: instagram.com/allabocha

По словам сибирячки, рядом с ней останавливалось большое количество машин. Только никто не мог вызвать «Скорую помощь» — денег на телефонах не было. Алла вспоминает, что к ней тогда подбежали двое мужчин и поддерживали ее сзади, постоянно говорили с ней, чтобы та не потеряла сознание.

— Спас меня проезжавший мимо байкер. Он подошел ко мне, снял куртку, перевязал одну ногу, ремнем перетянул другую. Он же и вызвал «Скорую». Перед этим я взяла его за шиворот, притянула к себе и попросила набрать моему жениху. Я чувствовала, что умираю. Крови кругом было очень много, — продолжает сибирячка. — Я решила, если уж умирать, то хотя бы увижу родное лицо в последний раз.

ВЫШЛА ЗАМУЖ — И В РЕАНИМАЦИЮ

Алла попала в экстренную реанимацию. Первая операция длилась 10 часов. Ноги сибирячки собирали по крупицам — удар был очень сильный. Вторая операция длилась 6 часов.

— Меня вроде бы спасли. Обе ноги были на месте. За две недели — восемь операций. Врачи делали все возможное. Каждый день я проживала на обезболивающих, — вспоминает девушка. — Но больно мне было не только физически, но и морально.

Алла боялась, что в нее начнут тыкать пальцами. Фото: instagram.com/allabocha

Как и любая девушка, Алла ждала свою свадьбу, мечтала о ней. Но вместо загса — больничная палата. Можно было все отменить, но ребята решили, что это знак. Будут вместе и в горе и в радости. Жених успокоил: «Вызову регистратора из загса прямо сюда, в палату».

— Я почти не помню тот день, — признается Алла. — Нас расписали за полторы минуты. Я была под сильными обезболивающими, сознание будто затуманено. В ту же ночь — получается, в брачную — я умерла. У меня порвалась вена под коленкой на левой ноге, которую мне зашивали. Реанимация, ампутация, остановка сердца... Тишина.

Но врачи заставили сердце девушки забиться вновь. Очнувшись от наркоза, уже замужняя Алла должна была начать новую жизнь.

«Я БУДТО ВЫШЛА ИЗ ТЮРЬМЫ»

После ампутации Алла еще год не могла ходить. На правой ноге стоял аппарат Илизарова. Девушка очень хотела на улицу, и родственники придумали выход из ситуации.

— Мой папа и муж купили инвалидное кресло и прибили к нему фанеру. Я укладывала на нее ногу и так гуляла по улице. Это разнообразие было необходимо, иначе я сошла бы с ума в четырех стенах. Нога сильно атрофировалась, не сгибалась и пришлось восстанавливать ее при помощи ЛФК, — объясняет девушка.

Спорт - один из любимых видов деятельности Аллы. Фото: instagram.com/allabocha

Вскоре Алле поставили электронный протез. Однако знали об этом только самые близкие: семья и несколько друзей. Сибирячка скрывала свою механическую ногу от чужих глаз. Боялась, что начнут тыкать пальцами и смеяться.

— Еще пока я была в больнице, ко мне после ампутации подошла медсестра и сказала: «Ну все, девочка, теперь никому не рассказывай про протез. Все будут жалеть тебя. Тебе придется прятаться от всех». И почему-то я повелась на эти слова, — недоумевает Алла.

8 лет сибирячка не носила короткие платья, юбки, забыла о купальниках и шортах. В ее гардеробе стало больше брюк, джинсов и другой закрытой одежды. Все это время люди думали, что Алла прихрамывает из-за травмы. Никто не знал, что из-за ДТП девушка лишилась ноги.

— Год за годом так жила. А потом — надоело! Устала прятаться. Надела короткое платье, сфотографировалась и выложила пост в Инстаграм. Помню до сих пор, как у меня тряслись руки и я боялась нажать кнопку «Опубликовать», — описывает Алла. — Я будто из тюрьмы вышла в тот момент.

Сейчас сибирячка учит людей ходить красиво. Фото: instagram.com/allabocha

А ЧТО СЕЙЧАС?

Сейчас Алла не только любимая жена, но и мама. Она ведет свой блог в Инстаграме, а еще учит людей красиво ходить на протезах. Люди со всего света пишут ей, чтобы объяснила, как добиться походки, которой позавидует любая модель.

— Я работаю SMM-менеджером в компании, которая занимается протезированием. Помогаю людям в психологическом плане. Ведь я, как никто другой, знаю, через что приходится пройти, когда лишаешься ноги, — добавляет девушка.

Также Алла работает с пациентами компании в зале ЛФК — помогает привести мышцы в тонус. Да и вообще с тех пор, как сибирячка открылась миру, ее жизнь стала намного лучше.

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