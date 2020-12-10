Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 11 декабря 2020 года: минздрав закроет еще один ковидный госпиталь

Врачи делают все возможное, чтоы одолеть заразу. Фото: минздрав НСО.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 11 декабря 2020 года таковы: за минувшие сутки врачи выявили 170 новых зараженных COIVD-19. Как сообщили в оперативном штабе Новосибирской области всего с начала эпидемии заболели 24457 человек. Новосибирская область занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

20 ТЫСЯЧ ВЫЗДОРОВЕВШИХ

С начала эпидемии в Новосибирской области выздоровел 20081 пациент — такие данные опубликовал оперативный штаб. За прошедшие сутки выписали 190 человек.

Однако в стационарах Новосибирска находятся 2728 пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание. Еще 1387 пациентов лечатся в больницах районов Новосибирской области.

COVID-19 У ДЕТЕЙ

Четверо детей заболели COVID-19 за прошедшие сутки, всего с начала вспышки коронавируса заразился 1 471 ребенок. В детской больнице №3 остаются 37 маленьких пациентов с подтвержденным дагнозом или подозрением на коронавирус.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ КОРОНАВИРУСА

Семь пациентов инфекционных больниц скончались за минувшие сутки. Врачи сообщили, что умерли трое мужчин в возрасте 54 года, 71 год и 72 года и четыре женщины в возрасте 52 года, 59 лет, 61 год и 63 года. Всего в регионе скончались 813 человек.

В отделениях реанимации пребывают 194 пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 37 человек.

ПАЦИЕНТУ ОТКЛЮЧИЛИ КИСЛОРОД

Минздрав Новосибирской области ответил на жалобы родственников пациента, который умер от коронавируса в одной из больниц. Ранее родные заявили, что в больнице якобы отключили подачу кислорода больше, чем на час, и это могло привести к трагедии. Врачи опровергли версию родственников.

— Инфекционные госпитали, где лечат больных коронавирусом, оборудованы системой централизованного снабжения медицинскими газами. Подача кислорода пациентам происходит непрерывно. Во время заправки газификатора отключения кислорода не происходит, — подчеркнули в минздраве.

ЗАКРЫТИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Региональный минздрав готов закрыть инфекционный госпиталь в больнице скорой помощи №2. Глава минздрава Константин Хальзов заявил о планах перепрофилировать временный госпиталь под хирургическое отделение. Ранее в Новосибирске закрыли три инфекционных госпиталя, вернув им прежние функции.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 170 человек

Количество пациентов в реанимации: 194 пациента

Масочный режим: продлен до весны 2021 года. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Новый Год: можно праздновать в общественных местах при соблюдении дистанции и масочного режима. Массовые мероприятия запрещены. Метро и общественный транспорт не будут продлевать работу.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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