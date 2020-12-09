Новосибирцы жалуются на стриптизеров-шарлатанов: они едят со стола клиента и не обнажаются

Заказчики жалуются, что их объедают девушки-танцовщицы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске разгорается культурный скандал. Права жителей массово нарушают стриптизеры.

Казалось бы, сам жанр — воплощение исключительной открытости перед клиентом. Но даже в нем разрастается червоточина брака и шарлатанства. Артисты объедают заказчиков, не показывают своих прелестей, или показывают — да те оказываются не особо прелестными.

Этот нарыв культурного общества пытаются вскрыть коллеги бракоделов — тоже стриптизеры, но честные и старательные. Вот, какое предупреждение выложили они в интернете.

«Очень часто нам заказчики рассказывают истории, когда по фото им артист нравится, а приезжает на заказ вроде бы тот же стриптизер (стриптизерша), что и на фото, но с большим пузом или с мешками под глазами. Или же вообще, было такое, что приехал артист и сказал, что танцевать я не буду, так как у меня нет костюма, да и танцевать я собственно не умею — просто посижу с вами за столом. В общем, посидел, поел и уехал, а люди еще ему за это заплатили».

Обычно памятки о некачественных услугах в сеть выкладывает Роспотребнадзор. Но под этим обращением подписалось Профессиональное сообщество стриптизеров Новосибирска. Этот крик обнаженной души (точнее — объединения душ) раздался в паблике «Типичный Новосибирск».

Страшно думать, как отразится на жителях культурный шок от этого предупреждения. Теперь ведь будут устраивать стриптизерам фейс-контроль на входе и прятать со стола буженину.

Надо разобраться с бардаком в эротической сфере! Мы немедленно позвонили ветерану новосибирского стриптиза Денису Достовалову.

— Это полная чушь! Особенно про людей, которые платят за то, чтобы у них кто-то поел. Да это какой-то бред, — прокомментировал КП-Новосибирск собеседник.

Он сам много лет отдал деликатному искусству. Видать, своим вопросом мы задели парня за живое. Впрочем, сейчас Денис в качестве стриптизера — давно на пенсии. Но занимается организацией мероприятий, и всех профессионалов знает в лицо (и не только).

— Например, в мужском стриптизе в Новосибирске работает порядка пяти-шести человек, и они могут достойно подать образ на частном мероприятии, на корпоративе. Профессионалы! — Заступился за коллег Денис, но потом стал рассуждать. — Теоретически можно предположить, что кто-то называет себя стриптизером, выдает старую фотографию, а сам и танцевать не умеет.

Может, и правда — жалоба на стриптизеров-обжирателей — чья-то шутка? Тем более, что отыскать в Новосибирске «профессиональное сообщество стриптизеров» нам не удалось. Но все же мы решили выяснить, как выводить на чистую воду таких шарлатанов.

— Стриптиз — это услуга, она оказывается за деньги. А у каждой услуги есть свои параметры, — серьезно подошел к вопросу юрист Михаил Жуков. — Может, я заказывал услугу у китаянки, а оказывать приехала уроженка Африки… Это же совсем другая внешность. И если внешность не соответствует, я имею право отказаться от услуги, а если уже заплатил — потребовать деньги обратно.

Юрист советует: если недостатки внешности вскрылись уже в процессе выступления — фиксировать нарушение прав потребителя на фото и видео, а потом бежать в суд. Кстати, Жуков уверяет, что исполнитель танца не может запретить вам съемку.

Как действовать, если визитер вместо обнажения сметает с вашего стола колбасу и канапе — эксперт не объяснил. Но мы поняли: тоже снимать на мобильник. Потом не отвертится.

ЗВОНОК В СТРИП-КЛУБ

Холода не боится, есть не просит

А можно ли на берегу решить все вопросы с исполнителем стриптиза? Мы решили позвонить в пару стрип-клубов и поставить перед ними вопросы ребром. В первом нам сразу сказали: по телефону вызвать артиста нельзя, приезжайте — выбирайте.

В другом заведении согласились прислать девушку, которая исполнит один танец с обнажением за четыре тысячи рублей.

— А можно фотографию заранее увидеть? Пришлите мне в WhatsApp, — спрашиваю я.

— Присылайте номер, я скину.

— А может получиться, что на фото один человек, а приедет другой?

— Исключено.

— Кроме денег я ведь ничего не буду должен? Накормить там, или что-то в этом духе?

— Ничего не должны.

— У меня случай был на днях: девушка приехала и сказала «раздеваться не буду, у вас холодно», — вру я, чтобы получить железные гарантии качества. — Может, и ваша откажется работать?

— А какая температура?

— Градусов восемнадцать. Проблемы с отоплением.

— 18 — это, в принципе, нормально.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru