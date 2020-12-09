«У меня 60% поражено! Без вакцины нам к детям точно нельзя!»: учитель заболел коронавирусом, дежуря на пробном экзамене у старшеклассников

Учителя хотят, чтобы об их здоровье позаботились. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторые новосибирские учителя не хотят выходить в школы и требуют привить их от коронавируса. Они боятся, что случаи заражения увеличатся не только среди педагогов, но и среди детей. Напомним, что с 11 декабря все ученики возвращаются за школьные парты. В редакцию КП-Новосибирск позвонил 69-летний учитель и сообщил, что подцепил ковид именно в школе. Он рассказал корреспонденту свою историю, попросив об анонимности.

Мужчина работает в школе уже 13 лет. Безумно любит свое дело и детей. Месяц назад дежурил на пробном экзамене по математике у десятиклассников.

— За учениками тогда наблюдали шесть учителей. Но спустя пару дней после этого я почувствовал недомогание — слабость. Появился кашель, потом поднялась температура, — рассказал КП-Новосибирск учитель.

Педагог сначала лечился дома. Но состояние ухудшалось. В итоге его забрали на «Скорой» в больницу. Диагноз неутешительный — коронавирус, 60% поражения легких.

— Я уже месяц лежу в больнице. Мне тут и капельницы ставят, и таблетки дают. Чувствовать себя лучше начал всего неделю назад. Температура спала, а легкие уже поражены на 40%, — рассказал сибиряк. — Кстати, после того экзамена вместе со мной те пять учителей тоже заболели!

Мужчина уверен, что учителям и детям нельзя приступать к очному обучению без вакцины. Дети часто переносят коронавирус бессимптомно. А вот взрослые потом борются с инфекцией изо всех сил, и это большой удар для здоровья.

— Я уверен, пока нам, педагогам, не поставят прививки от коронавируса, в школу идти не нужно. Много учителей в возрасте — они просто слягут, как я. Подумайте о нашем здоровье! Без вакцины нам к детям точно нельзя! Вроде обещают, что скоро нас вакцинируют. А вот когда, никому неизвестно, — говорит педагог.

Пока учителя требуют ввести им вакцину от коронавируса, новосибирских медиков уже начали прививать. Напомним, что 1000 доз лекарства привезли в область. Их распределили между 10 больницами, где медикам по их желанию поставят заветный укол.

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