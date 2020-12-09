«Песня - смысловой символ единства нации и вековой носитель традиционных ценностей русского народа»: впервые в Новосибирске - всероссийский музыкальный фестиваль «Царица песня»

Директор КТЦ «Евразия» Екатерина Ковалева и замминистра культуры НСО Григорий Милогулов. Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Сегодня на пресс-конференции накануне церемонии открытия организаторы Всероссийского фестиваля отечественного музыкального искусства и вокально-хорового исполнительства «Царица песня - 2020» рассказали о программе, а также об истории проекта и о мерах безопасности для артистов и зрителей.

Директор КТЦ «Евразия», заслуженный работник культуры РФ Екатерина Ковалева напомнила:

- Песня - основной вековой носитель традиционных ценностей русского народа и главный смысловой символ единства нации. Потому и название «Царица песня». Наш концертно-театральный центр как главный организатор и ведущий коллектив фестиваля - Государственный академический Сибирский русский народный хор - провели огромную работу для того, чтобы в афише были представлены лучшие артисты. Зрители получат возможность увидеть и услышать самых интересных представителей профессионального искусства - хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, ансамбль русской музыки «Солнцеворот» Вологодской областной государственной филармонии, солистов Мариинского театра в сопровождении оркестра национальных инструментов «Терема» (Санкт-Петербург). Также мы ждем вас на концертах замечательных вокалистов - звезды шоу «Главная сцена» Евгения Южина и Алексея Петрухина вместе с группой «Губерния».

Помимо гостей фестиваля из других городов России, выступят и профессиональные коллективы из Новосибирска - Новосибирская хоровая капелла под руководством Игоря Юдина, ансамбль «Маркелловы голоса», солист НОВАТа Карен Мовсесян с сольной программой. Откроется фестиваль концертной программой государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, закроется - программой Государственного академического Сибирского русского народного хора «Посвящение Людмиле Зыкиной». В церемонии закрытия также примет участие солистка, обладательница Гран-при конкурса «Голоса России» Ольга Чиркова.

Одним из лейтмотивов фестиваля станет дань памяти выдающемуся отечественному композитору Валерию Александровичу Гаврилину, автору симфонических и хоровых произведений, песен, камерной музыки, музыки к кинофильмам. Его знаменитые «Перезвоны», симфония-действо «По прочтении Василия Шукшина» откроют фестиваль. Его именем названа Вологодская областная государственная филармония, которую на фестивале представит ансамбль русской песни «Солнцеворот», а Новосибирская хоровая капелла выступит с концертной программой на музыку Гаврилина «Калина красная», вдохновленной творчеством Шукшина.

Во время фестиваля, помимо концертов, пройдут уникальные мастер-классы от мастеров сцены. В частности, их проведут выдающиеся современные исполнители - заслуженный артист России Михаил Дзюдзе (контрабас - балалайка) и профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Андрей Горбачев (балалайка). Также состоится творческая встреча маэстро Владислава Чернушенко - народного артиста СССР, художественного руководителя и главного дирижера Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга - с хоровой общественностью Новосибирска. Кроме того, в формате открытой репетиции пройдет мастер-класс «Предчувствие Рождества» от Новосибирского областного академического хора молодежи и студентов Концертно-театрального центра «Евразия» под руководством лауреата международных конкурсов Елены Рудзей.

Замминистра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов подчеркнул, что фестиваль «Царица песня» завершает комплекс мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею Великой Победы в Год памяти и славы:

- Именно песня сохраняет память и культурную традицию народа. На фестивале будут представлены профессиональные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды и, конечно, Новосибирска.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Новосибирской области в рамках национального проекта «Культура»; запланированы концертные программы, мастер-классы и круглый стол «Арт-коллаборации как драйвер креативных индустрий». Запланированы выступления на площадках не только города, но и районов области: Болотнинского, Мошковского, Черепановского и Кольцово.

Организаторами фестиваля в полной мере приняты все требуемые меры безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой, тщательно продумано все, от соблюдения мер в зрительской зоне до логистики перемещения участников. С учетом рекомендаций Роспотребнадзора будет ограничено количество мест для зрителей, везде предусмотрено нужное количество санитайзеров, регулярно проводится обработка воздуха рециркуляторами, а также санобработка всех помещений. На территории концертных площадок обязательно соблюдать масочный режим.