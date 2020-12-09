Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 10 декабря 2020 года: зараза унесла жизни 806 сибиряков

В Новосибирске излечилось почти 20 тысяч пациентов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 10 декабря 2020 года. За прошедшие сутки в регионе выявили 168 новых заболевших COIVD-19, общее число зараженных с начала эпидемии выросло до 24287 человек. Новосибирская область занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки в Новосибирске

РОСТ ЧИСЛА ИЗЛЕЧИВШИХСЯ

Врачи сообщили хорошие новости — число излечившихся за сутки превысило количество заболевших. По данным оперативного штаба, вчера из больниц выписали домой 196 пациентов. Всего с начала борьбы с COVID-19 в регионе излечился 19 891 пациент.

Однако в больницах Новосибирска находятся 2 611 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» и подозрением на заразу. Аналогично, в больницах районов области остаются 1 439 взрослых пациентов.

За минувшие сутки два ребенка заразились коронавирусом. По данным оперативного штаба, всего с момента вспышки заболевания заболели 1 467 детей. В детской больнице №3 находятся 37 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на опасное заболевание.

БОЛЕЕ 800 ЖЕРТВ COVID-19

Восемь новосибирцев умерли от коронавируса за прошедшие сутки. Как сообщил оперативный штаб Новосибирской области, среди скончавшихся оказались трое мужчин в возрасте 49 лет, 57 лет, 70 лет и пять женщин в возрасте 44 года, 61 год, 63 года, 79 лет и 92 года. Всего в Новосибирской области от COVID-19 умерли 806 пациентов.

В реанимации новосибирских больниц находятся 194 человека, 56 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 168 человек

Количество пациентов в реанимации: 194 пациента

Масочный режим: продлен до весны 2021 года. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Новый Год: можно праздновать в общественных местах при соблюдении дистанции и масочного режима

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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