«Мама узнала, что я выхожу на ринг, из телевизора»: безрукий парень втайне от родных стал чемпионом по параолимпийскому тхэквондо

Сибиряк - единственный в России заслуженный мастер спорта по параолимпийскому тхэквондо. Фото: facebook.com/JordanOlympicCommittee/instagram.com/askhat_akmatov/

Пятикратный чемпион России, чемпион Европы, дважды финалист чемпионата мира, с 2013 года лидер национальной сборной. Дома у него полно кубков, медалей и наград. 32-летний Асхат Акматов пришел в тхэквондо, когда ему было всего 8 лет. К спорту его подтолкнула инвалидность — у мужчины нет правой руки. Как будущий чемпион стал непобедимым — в материале КП-Новосибирск.

«БЫЛ РИСК, ЧТО МЕНЯ НЕДОПУСТЯТ»

Асхат потерял руку, когда был в гостях у бабушки. Парень родился в Кыргызстане, в городе Таш-Кумыр, и на летние каникулы регулярно ездил к бабушке в гости. Однажды восьмилетний мальчишка увидел большой толстый электрический провод и из любопытства решил потрогать его. В итоге оказался на больничной койке.

— Меня тогда оперировали в Бишкеке. Врачи пытались спасти руку, но безуспешно. Пришлось ампутировать, — рассказал КП-Новосибирск Асхат Акматов, мастер спорта по параолимпийскому тхэквондо.

Парень лишился руки в 8 лет. Фото: личный архив героя.

Несмотря на полученную инвалидность и косые взгляды со стороны сверстников, парень решил посвятить свою жизнь спорту. Как-то раз пришел посмотреть, как его брат занимается рукопашным боем, и тоже захотел. Заглянул в местный клуб по тхэквондо и попросился на занятия. Только родителям ничего не сказал — бегал на тренировки тайком, благо тренер разрешал.

— Я с детства любил восточные единоборства, особенно по фильмам с Брюсом Ли и Ван Даммом. И это еще одна причина, почему я выбрал именно этот вид спорта. Занимался втайне от родных. Они переживали бы, что я могу получить еще одну травму. Всегда приходил на тренировки с той мыслью, что нужно работать через силу, как бы тяжело ни было. Понимал, что меня могут выгнать в любой момент, — признался КП-Новосибирск мужчина. — Да и до травмы я не был сильным духом. Сила воли и упорство появились благодаря спорту.

Никаких поблажек для парня без руки не было. Он дрался с остальными ребятами на равных, и каждая победа добавляла юному спортсмену уверенности в себе.

В 15 лет он выступил на первых соревнованиях. Фото: личный архив героя.

Спустя несколько лет Асхат переехал в Новосибирск. Здесь он продолжил заниматься тхэквондо и карате. Любовь к единоборствам росла с каждым днем, и парень решил, что попробует себя в панкратионе и вовинам вьет во дао (вьетамское боевое искусство. — Прим. ред.).

— Когда мне было 15 лет, я вышел на свои первые соревнования. Это был чемпионат Азии в Новосибирске по вовинам вьет во дао. Был риск, что из-за отсутствия руки меня не допустят к участию. Тренеру удалось договориться, и я выступал со всеми наравне, — говорит сибиряк. — Соревнования длились два дня, и я занял второе место. Чемпионат показали по телевизору, а я пришел домой с грамотой и кубком. Только тогда мама и узнала, что я занимаюсь спортом.

«Я ХОЧУ СТАТЬ ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ»

Сложности с тренировками начались в 18 лет. Асхату приходилось работать на стройке, заочно учиться на юридическом факультете в ТГУ и тренироваться.

— Я пробивался сам. Ходил на тренировки, договаривался на соревнованиях, чтобы меня брали. Про параолимпийский спорт я вообще узнал из телевизора. Увидел, что идут соревнования по тхэквондо, а у парней, как и у меня, нет руки. Это было очень красиво, я захотел драться так же, — продолжает Асхат.

Асхат в 18 лет начал заниматься параолимпийским тхэквондо. Фото: личный архив героя.

Сибиряк узнал, где в Новосибирске можно заниматься параолимпийским тхэквондо. А спустя всего неделю тренировок уже улетел в Махачкалу на чемпионат России.

— После этого моя спортивная карьера пошла в гору. Меня взяли в национальную сборную, я начал ездить с командой на соревнования — мы были в Швейцарии, в Марокко. Я получил звание мастера спорта международного класса, — с гордостью добавляет спортсмен.

Сибиряк хочет стать чемпионом мира. Фото: facebook.com/JordanOlympicCommittee

Сейчас из-за пандемии коронавируса Асхат не ездит на соревнования, но регулярно выезжает на сборы. Это нужно, чтобы поддерживать физическую форму и не растерять навыки. Параллельно стал делиться опытом с юными спортсменами — тренирует и учит тхэквондо обычных ребят.

Мужчина мечтает стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира. В мировом чемпионате Асхат выходил в финал, но первое место пока еще не занимал.

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