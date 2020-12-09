Раскупили онлайн: стали известны итоги «черной пятницы»

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«Черная пятница», которая в этом году продолжалась с 23 по 30 ноября, увеличила спрос на покупки в Сети. Эксперты связали поведение покупателей с пандемией коронавируса.

Дни распродаж не принесли торговым центрам Новосибирска дополнительного трафика. По наблюдениям корреспондента «КП» - Новосибирск», в ТРЦ Новосибирска в скидочную неделю ажиотажа не наблюдалось, однако возле точек самовывоза интернет-заказов были заметны небольшие очереди, что говорит о смещении продаж с существенным дисконтом в онлайн.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, большинство покупок по этой акции было сделано в интернете, и только за первый день общая сумма заказов превысила итоги прошлогодней «черной пятницы».

Аналитики сервиса ЮKassa посчитали, что в этом году в «черную пятницу», по сравнению с прошлогодней, средний чек в интернет-магазинах вырос на 12%. Количество платежей за онлайн-покупки увеличилось в 1,7 раза, их оборот - в 1,9 раза. Самым большим спросом у россиян традиционно пользуются одежда и обувь, электроника и бытовая техника, товары для дома.

«МегаФон» в Сибири подвел свои итоги недели распродаж цифровой техники, которая продолжалась с 23 по 30 ноября. В компании отмечают, что сибиряки по-прежнему предпочитают черный цвет смартфонов и выбирают максимум технологий за разумные деньги.

По данным компании, средний чек по итогам недели распродаж 2020 года в Сибири составил 18 200 рублей. Это на 7% выше, чем в обычный день.

- При этом 83% продаж пришлось на смартфоны, а второе и третье место заняли защитные стекла и задние крышки для телефонов, - рассказали в «МегаФоне» корреспонденту «КП» - Новосибирск».

В тройку популярных моделей смартфонов, которые можно было купить с существенным дисконтом, вошли Huawei Y8p, Samsung Galaxy A11 и Samsung Galaxy A01.

Сибиряки показали себя консерваторами при выборе цветовых решений гаджетов. Они, как и прежде, отдают предпочтение классическому черному исполнению телефона, а также различным оттенкам синего.

По словам директора Сибирского филиала «МегаФон Ритейл» Ильи Володина, итоги прошедшей «черной пятницы» еще раз доказали, что основной выбор покупателей сместился в сторону «золотого» диапазона, который составил 15 тысяч рублей.

В смартфонах средней ценовой категории сегодня можно встретить решения, которые еще недавно были свойством дорогих моделей - безрамочный OLED-экран, 128 Гб памяти, хорошие камеры и поддержка бесконтактных платежей NFC.

- Неудивительно, что смартфон Huawei Y8p с подобными характеристиками стал самым продаваемым смартфоном прошлой недели, - отметил топ-менеджер компании.

Один клиент салонов связи «МегаФона» в среднем за раз покупал 4 единицы товара. Рекорд по числу покупок в чеке - 15, он принадлежит одному новосибирцу и сразу двум жителям Красноярска.