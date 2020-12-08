Депутаты стали волонтерами

Юлия Швец и Андрей Панферов. Фото: Михаил ДОКУКИН

Две победы

«Единая Россия» пополнила депутатские ряды сильными кадрами, организовала мощный волонтерский центр. Это наиболее выразительные примеры того, что произошло в партии в 2020 году.

С какими итогами партия власти заканчивает непростой 2020 год? Об этом представители «Единой России» рассказали в эфире Радио «Комсомольская правда». На вопросы, в том числе очень острые, в студии ответили первый заместитель секретаря регионального отделения партии Андрей Панферов и руководитель регионального исполкома ЕР Юлия Швец.

- Один из наших главных итогов - победа на выборах в Законодательное собрание и Совет депутатов города Новосибирска в 2020 году. Другой - организация работы волонтерского центра, который помогает жителям противостоять эпидемии коронавируса. Это тоже победа. Мы привлекли под свои знамена много людей, которые могут и не являться ни членами партии, ни ее сторонниками. Они просто пришли к нам, чтобы помочь людям в это непростое время, - поделился Андрей Панферов. - Волонтерский центр работает ежедневно без выходных. Он оказывает помощь людям с ограниченными возможностями, пенсионерам, многодетным семьям. Да и всем, кто обращается. Люди делятся с нами проблемами, с которыми столкнулись из-за пандемии, стараемся их решить.

Андрей Борисович отметил, что жалобы от жителей члены партии берут на вооружение, чтобы разрешить проблемы, насколько это возможно.

Помощь людям - за счет партийных взносов

О том, как начиналась деятельность волонтерского центра, рассказала Юлия Швец.

- Еще весной, когда мы впервые столкнулись с пандемией коронавируса, многие из членов партии пожелали оказывать волонтерскую помощь. И не только члены партии. Пришла, например, сотрудница МЧС и говорит: «Я готова шить маски». И волонтерский центр, куда приходят такие неравнодушные люди, не прекращал работу с весны. Сейчас делаем упор на помощь врачам-медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Постоянно передаем средства индивидуальной защиты, антисептики, бутилированную воду, продуктовые наборы. Практически ежедневно что-то передаем в ковидные госпитали, в поликлиники, - поделилась Юлия Геннадьевна.

Один из радиослушателей, позвонив в эфир, спросил о результатах работы в цифрах. Руководитель исполкома ответила, приведя в пример как раз деятельность волонтерского центра:

- Только в первую волну коронавируса передали в больницы более 540 защитных костюмов, в 1-ю инфекционную и 3-ю детскую больницы - два легковых автомобиля. Ежедневно задействовано порядка 30 волонтеров, более 50 автоволонтеров. В больницы доставили около 20 кислородных концентраторов, и в этом значительный вклад каждого члена партии, потому что покупали их на членские взносы. Не говорю уже о том, какое количество антисептиков и масок предоставили людям. Количество измеряется десятками тысяч.

Во фракции - новые профессионалы

Традиционно в 2020 году депутаты и выполняли наказы, и шлифовали законы на сессиях в Заксобрании. В этот раз такая работа во многом была связана с пандемией - разрабатывали меры поддержки. Есть и другие приоритеты.

- Мы сейчас уделяем особое внимание реализации национальных проектов. Для нас это принципиальный вопрос, - сказал Андрей Панферов.

Юлия Швец напомнила, что в парламенте - во фракции «Единой России» - появились новые люди:

- Повышается уровень профессионализма во фракции. Мы приобрели такого сильного депутата, как Ирина Валериевна Диденко. Это специалист в сфере экономики, развития промышленности, инвестиций, бюджетирования. Мандат получил Анатолий Васильевич Юданов - главный врач областной больницы, большой специалист в сфере здравоохранения. Растет профессионализм депутатов в тех областях, в которых принимаются очень важные решения.