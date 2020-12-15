«Спасибо за Тошку!»: соцсети помогли новосибирской девочке вернуть забытую летом на Алтае игрушку

Лиза верила, что Тошка найдется. Фото: из личного архива.

Волшебство случается не только в Новый год. Чудеса окружают нас и в обычные дни. Читательница «Комсомолки» рассказала нам невероятную историю, произошедшую с ее семьей во время летнего отпуска в 2020-м. Ведь именно этот случай помог пятилетней Лизе из Новосибирска поверить в сказку. А чтобы и взрослые не забывали о чуде, маленькая сибирячка подготовила подарок под елочку для самой запомнившейся участницы этого приключения.

Тошке уже почти 20 лет. Фото: соцсети.

СТАРЫЙ ДРУГ

Пятилетняя Лиза Епифанцева любит динозавров и самокат, но особое место в ее детском сердечке занимает пес Тошка. С виду обычная игрушка, даже можно сказать — невзрачная, но для малышки это настоящий друг. Он всегда рядом.

— Лиза, когда ей был еще годик, выпросила эту собачку у своей бабушки. У бабули игрушка была много лет — больше 15 точно. Кто-то из знакомых подарил в качестве сувенира, — рассказывает КП-Новосибирск мама девочки Ирина Епифанцева. — Дочка с тех пор не разлучалась с песиком. Назвала его Тошкой, а вместо ошейника прикрепила силиконовый браслет с надписью «Верность». Вместе они и на горшке, и в ванной, и на прогулке, и в кровати…

Даже когда пришло время отучать ребенка от соски, Лиза подарила свою «вредную зависимость» плюшевому другу.

А сколько каши Тошка съел за четыре года вместе с хозяйкой, а какие веселые мультики посмотрел — не сосчитать! И в печали и в радости верный пес поддерживал девочку.

А летом Лиза взяла Тошку с собой на алтайские каникулы. Именно там, среди высоких гор, и случилась эта необыкновенная история.

Сотни людей искали игрушку. Фото: соцсети

ПРОПАЛА СОБАКА

Семья гуляла в тот день в саду пионов. Лиза с Тошкой фотографировались, веселились, наслаждались красотами природы, потом ели мороженое в местном кафе. Экскурсия получилась насыщенной, и к концу дня девочка так устала, что уснула «без задних лап». А утром маленькая путешественница открыла глазки и испытала первую в своей детской жизни утрату. Тошка пропал.

— Сразу слезы, переживания… Мы кинулись искать в домике, в машине, в вещах — нигде песика не было. И Лиза вдруг вспомнила, что забыла игрушку где-то в саду на прогулке или в кафе. Договорились, что обязательно поедем и поищем, — продолжает мама Лизы.

На следующий день семья уже проводила поисковую операцию среди пионов, но собаки и след простыл.

— Тогда я решила выставить фотографию Тошки и Лизы в Инстаграм, — делится деталями поисков Ирина. — Отметила в посте аккаунт сада пионов и попросила туристов, если найдут нашего друга, вернуть его дочке.

Сотни пользователей социальных сетей из всех регионов страны откликнулись на просьбу мамы, стали делать репосты, присылать слова поддержки, а кто-то даже скинул фотографии песика.

— Гости сада в день пропажи видели его, фотографировали и присылали нам. Казалось, что он исчез навсегда и мы его уже не найдем, — говорит Ирина. — Лизу, конечно, подбадривали. Она очень расстроилась и постоянно плакала.

Люди фотографировали Тошку, когда он остался один. Фото: соцсети.

КАК ТОШКА СТАЛ АЛТЫНОМ

В день расставания с юной Лизой Тошка тут же, как выяснилось, обрел новую подругу. В кафе игрушку заметила туристка-блогерша из Красноярска Анастасия Михеева. Девушка с первого взгляда влюбилась в песика и запечатлела его в своем Инстаграме.

— История о том, как Алтай дарит друзей! Я нашла его в ресторане. Верный друг сидел на входе, как истинный охранник. С первого взгляда стало ясно-понятно, что это любовь. Просто забрать себе не позволила совесть. Я пошла его покупать на кассе, и мне подарили питомца, — написала на своей страничке в тот день Настя.

Сибирячка назвала песика Алтыном и сделала его первым собакой-блогером на Алтае. Где только Тошка-Алтын не побывал, осваивая новую профессию: на сплаве, в горах, в кафе, на пляже… И даже помогал новой хозяйке с розыгрышем призов среди подписчиков. Так Тошка и засветился в соцсетях. Это был первый шаг к известности.

— Настя объявила розыгрыш приза и сфотографировала какое-то украшение на Тошке, а потом опубликовала в сториз, — объясняет мама Лизы. — Одна из подписчиц блогера, которая в тот момент была вообще в другом регионе, но из-за максимальных репостов уже знала, что Тошку ищут, увидела это фото у Насти. Она сообщила ей, что этот пес потерялся и его очень ждет маленькая девочка.

Едва начавшаяся новая жизнь и популярность помогли Тошке сделать первый шаг по пути к родному дому. У Лизы появилась надежда, что верный друг скоро вернется домой.

Блогер из Красноярска готова была вернуть "потеряшку". Фото: соцсети.

ОПЯТЬ ЗАБЫЛИ

Красноярский блогер Анастасия Михеева была очень тронута историей своего едва появившегося в жизни друга. Девушка решила тут же вернуть Тошку прежней хозяйке — и вдруг случилось неожиданное. Настя написала сообщение маме Лизы.

— Ваша собачка у меня. Я очень хочу ее вам вернуть, но так вышло, что мы оставили ее в такси и потеряли номер таксиста, — с горечью призналась блогерша.

Отпуск семьи Епифанцевых подошел к концу, нужно было возвращаться в Новосибирск. Семья упаковала чемоданы и поехала домой. Но поиски Тоши прекращать не стали.

— Мы уже подняли на уши весь Алтай… С трудом нашли номер телефона этого таксиста, дозвонились. А он начал сопротивляться, якобы собачку в автомобиле забыли другие клиенты, а не мы. Пришлось ему рассказывать всю историю. Он в итоге тоже проникся, — улыбается Ирина.

Водитель приютил песика до лучших времен, а точнее — до тех пор, пока в этой чудесной цепочке возвращения не появился еще один человек.

Лиза не знала, что Тошка нашелся. Фото: соцсети.

«СПАСИБО ЗА ТОШКУ!»

Друг семьи Епифанцевых из Новосибирска как раз собирался на Алтай по служебным делам. Ему и доверили самую ответственную миссию — встретиться с таксистом и вернуть Тошу домой. С момента его пропажи прошло уже 11 дней.

Лизе решили устроить сюрприз. Когда девочка увидела любимую игрушку, ее глаза засветились от счастья.

— Тоша мой! — воскликнула девочка и крепко прижала друга к сердцу.

Теперь она никогда не расстается с собакой. А еще Лиза верит в добрых людей и чудеса.

— Этот Новый год я буду встречать под елочкой вместе с Тошей, — поделилась с КП-Новосибирск маленькая хозяйка. — Это был самый лучший день в году, когда мой друг нашелся. Но я хочу, чтобы Настя, которая первая его нашла, тоже была счастливая.

Лиза нарисовала для Насти Михеевой своего любимого питомца и купила в подарок небольшую собачку.

— Мы вместе с дочкой собираем посылочку в Красноярск для Анастасии к празднику. Хотим поблагодарить ее за участие в этой волшебной истории и подарить питомца, которого не придется возвращать, — добавила Ирина Епифанцева.

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