Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 9 декабря 2020 года: школьникам отменили дистанционку и продлили каникулы

Врачи пытаются побороть заразу. Фото: минздрав НСО.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 9 декабря 2020 года тревожные: всего за сутки врачи зарегистрировали 174 заразившихся COVID-19 среди жителей региона. Всего с начала эпидемии в регионе коронавирус диагностировали у 24119 человек. Новосибирская область занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом в Новосибирске за сутки

СПАД ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ

За минувшие сутки два ребенка заболели коронавирусом: оперативный штаб уже вторую неделю регистрирует спад заболеваемости среди детей после введения дистанционного образования. Всего с начала борьбы с СОVID-19 в регионе заразились 1465 детей. В детской больнице №3 находятся 36 маленьких пациентов с подозрением на коронавирус и признаками опасного заболевания.

ПОЧТИ 800 ЖЕРТВ COVID-19

Шесть пациентов скончались от коронавируса за прошедшие сутки. По информации оперативного штаба умерли четверо мужчин в возрасте 54 года, 66 лет, 68 лет и 75 лет, а также две женщины — им было 70 лет и 74 года. Всего в регионе умерли 798 пациентов начиная с момента вспышки заболевания.

В реанимации инфекционных больниц Новосибирской области остаются 199 человек, 55 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

ДИСТАНЦИОНКА ЗАКОНЧИЛАСЬ

Режим дистанционного обучения в Новосибирской области отменят уже с 11 декабря. В областном правительстве решили, что школьники 6,7, 8 и 10 классов должны вновь вернуться за парты. Третью четверть уже после Нового года — 2021 все классы продолжат в очном режиме.

ПРОДЛЕНИЕ ЗИМНИХ КАНИКУЛ

Министерство образования продлило школьные каникулы в Новосибирской области. Теперь школьники будут отдыхать до 17 января. Как считают в правительстве региона, это позволит более планомерно и продуктивно завершить первое учебное полугодие и начать третью четверть.

СМЕРТЬ ГЛАВЫ РАЙОНА

Скончался глава Усть-Таркского района Новосибирской области Александр Турлаков. Ему было 68 лет, неделю назад он ушел на больничный. Возможной причиной смерти называют коронавирус.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 176 человек

Количество пациентов в реанимации: 184 пациента

Масочный режим: продлен до весны 2021 года. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Новый Год: можно праздновать в общественных местах при соблюдении дистанции и масочного режима

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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