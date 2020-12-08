Снегопад в Новосибирске 8 декабря 2020 года: город сковали пробки, на дорогах - сплошные аварии

Крупные заторы возникли на дорогах утром и вечером. Фото: "2Гис".

Снегопад в Новосибирске 8 декабря 2020 года доставил много неприятностей: из-за него возникли огромные пробки почти на всех дорогах города. К каким последствиям привела непогода, читайте в материале КП-Новосибирск.

Неприятности для водителей начались уже с утра — они стали опаздывать из-за снегопада и скользких дорог. Тогда «2Гис» оценил заторы в 7 баллов.

Сразу четыре автомобиля пострадали на улице Фрунзе. Фото: стоп-кадр

Пробки появились на обоих берегах, чем сразу вызвали негодование автомобилистов. Труднее всего было проехать у станции метро «Березовая роща» — по проспекту Дзержинского и улице Кошурникова. Недалеко оттуда, на улице Фрунзе произошла и первое массовая авария. Сразу четыре иномарки — «Mitsubishi» и «Honda», «Nissan» и «Hyundai» врезались друг в друга на улице Фрунзе, выстроившись «паровозиком».

В Новосибирске произошло ДТП с автобусом и такси. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Позже в Октябрьском районе, на улице Лазурной, столкнулись на скользкой дороге такси и пассажирский автобус. К счастью, везде обошлось без пострадавших.

К 7 вечера пробки уже составили 10 баллов. Фото: "2Гис".

Но и к вечеру мучения автомобилистов не закончились. Метель разбушевалась, когда новосибирцы стали возвращаться с работы. К 19 часам сервис «2Гис» показал максимальный уровень пробок в 10 баллов. Тут и там водители сообщали о новых ДТП в разных районах города. А сами сетовали на то, что стоят на месте по несколько часов.

— Мне в Краснодар улетать через 3 часа, Новосиб, отпусти!

— Дорогая, я еду, жди меня.

— Прогноз показывает, что снег будет каждый день до Нового года, — вот что пишут водители в «2Гис».

Тем временем Западно-Сибирский гидрометцентр обещает сильный ветер, метели и гололед в Новосибирске еще в ближайшие три дня.

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