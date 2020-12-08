«Очень самостоятельные и любят воду»: в новосибирском зоопарке у капибар родились детеныши

Малыши у капибар рождаются сразу зрячими. Фото: Kivuli
В Новосибирском зоопарке — пополнение: у капибар родились сразу два детеныша - такой вот подарок к Новому году. Чувствуют они себя отлично.
— У этого вида малыши сразу рождаются зрячими и вполне самостоятельными. Вскоре после рождения они уже начинают ходить за мамами, — рассказали в Новосибирском зоопарке.
Малыши появились на свет за три недели до Нового года. Фото: Kivuli
К слову, капибара — это самый крупный в мире грызун. Весить животное может до 70 килограммов, а длина тела может быть около метра. «Толстячки» любят воду: первые исследователи, посетившие заболоченные тропические леса Амазонии и Оринокской низменности, окрестили ее «водяной свиньей».
Когда малыш подрастет, его вес может достичь 70 килограммов. Фото: Kivuli
— Капибара с удовольствием проводит время в воде, поедая в большом количестве водную растительность. Она хорошо плавает, а между пальцами есть специальные перепонки, — продолжают в Новосибирском зоопарке.
Однако обитают эти животные не только в районах, где вода легко доступна: они встречаются в заболоченных местах и низменных лесах, где есть хорошие пастбища. Именно поэтому грызуны и получили название «капибара», что на языке индейцев гуарани означает «господин травы».
Малыши капибар очень милые. Фото: Kivuli
— Капибары держатся небольшими группами до 20 особеи . Чтобы общаться между собой, они используют запах секреции обонятельнои железы, а также разные звуки и свист. Урчащие звуки могут означать подчинение, а резкие, «лающие», — тревогу, — объясняют в Новосибирском зоопарке.
Кстати, первые капибары появились в новосибирском зоопарке 24 года назад, и с тех пор их потомство только увеличивается. Увидеть малышей уже сейчас все гости зоопарка могут в павильоне «Тропическии мир».
Малыши привязаны к маме. Фото: Kivuli
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