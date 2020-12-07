Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 8 декабря 2020 года: в январе будет новая вспышка COVID-19

Врачи и волонтеры делают все необходимой, чтобы одолеть заразу Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 8 декабря 2020 года. За прошедшие сутки врачи выявили еще 178 новых больных с COVID-19 среди жителей региона. Общее число заразившихся с начала вспышки коронавируса в Новосибирской области составляет 23945 человек. Новосибирская область занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

КОРОНАВИРУС СРЕДИ ДЕТЕЙ

Три ребенка заболели COVID-19 в Новосибирске заминувшие сутки. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 1463 заразившихся ребенка, большинство уже излечились. В детской больнице №3 находятся 36 детей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» и подозрением на опасное заболевание.

ПОЧТИ 800 ЖЕРТВ COVID-19

Шесть пациентов скончались в реанимации новосибирских больниц всего за сутки — они боролись с COVID-19. По данным оперативного штаба, среди умерших оказались двое 59-летних мужчин, мужчины в возрасте 67 лет и 70 лет, а также две женщины в возрасте 54 года и 59 лет. Всего от коронавируса с начала эпидемии в Новосибирской области умерли 792 человека.

В отделениях реанимации новосибирских больниц пребывают сразу 204 человека. Еще 42 пациента не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В ЯНВАРЕ 2021

Власти Новосибирской области ожидают новый рост числа заболевших после 11 января 2021 года. Губернатор региона Андрей Травников отметил, что на праздниках нельзя забывать о санитарных мерах, социальной дистанции и носить маски. Губернатор поручил Роспотребнадзору и региональному минздраву подготовить предложения, как можно обезопаситься.

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