Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 8 декабря 2020 года: в январе будет новая вспышка COVID-19

Врачи и волонтеры делают все необходимой, чтобы одолеть заразу
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 8 декабря 2020 года. За прошедшие сутки врачи выявили еще 178 новых больных с COVID-19 среди жителей региона. Общее число заразившихся с начала вспышки коронавируса в Новосибирской области составляет 23945 человек. Новосибирская область занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.
Заболеваемость коронавирусом за сутки
КОРОНАВИРУС СРЕДИ ДЕТЕЙ
Три ребенка заболели COVID-19 в Новосибирске заминувшие сутки. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 1463 заразившихся ребенка, большинство уже излечились. В детской больнице №3 находятся 36 детей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» и подозрением на опасное заболевание.
ПОЧТИ 800 ЖЕРТВ COVID-19
Шесть пациентов скончались в реанимации новосибирских больниц всего за сутки — они боролись с COVID-19. По данным оперативного штаба, среди умерших оказались двое 59-летних мужчин, мужчины в возрасте 67 лет и 70 лет, а также две женщины в возрасте 54 года и 59 лет. Всего от коронавируса с начала эпидемии в Новосибирской области умерли 792 человека.
В отделениях реанимации новосибирских больниц пребывают сразу 204 человека. Еще 42 пациента не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.
РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В ЯНВАРЕ 2021
Власти Новосибирской области ожидают новый рост числа заболевших после 11 января 2021 года. Губернатор региона Андрей Травников отметил, что на праздниках нельзя забывать о санитарных мерах, социальной дистанции и носить маски. Губернатор поручил Роспотребнадзору и региональному минздраву подготовить предложения, как можно обезопаситься.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru