В Новосибирске прокуратура проверила детский центр, воспитателя которого дети обвинили в пытках спичками

В детском центре обнаружили нарушения. Фото: личный архив героя.

Прокуратура проверила развивающий центр в Новосибирске, воспитательницу которого обвинили в зверском обращении с ребенком. Напомним, мама двойняшек, которые ходили в центр, нашла на руке у сына пятно, похожее на ожог. После расспросов ребенок заявил, что это воспитательница тушила об него спички и била по голове.

Сам центр работал с 2019 года, а за ребятишками приглядывали двое воспитателей. Однако создать безопасные условия для их нахождения там сотрудникам не удалось. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры.

— В центре отсутствовала лицензия на вид деятельности образования, которым они занимались. Также мы не смогли установить сколько детей посещает данный центр. Там отсутствовали договора, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области добавили, что были нарушены санитарно-эпидемиологические и противопожарные нормы.

— Там очень мало света, мебель не соответствовала возрасту детей. В ходе проверки не нашли посуду как одноразовую, так и многоразовую. Отсутствовали моющие и дезинфецирующие средства, — уточнила Надежда Болтенко.

Кроме того, в ходе проверки удалось выяснить, что воспитатели не умеют оказывать первую помощь детям и не обладают даже элементарными знаниями в этой области.

— В целях устранения указанных нарушений законодательства и восстановления прав детей руководителю центра внесено представление, в отношении него возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ и частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, — говорится в сообщении от региональной прокуратуры.

Вместе с прокуратурой делом заинтересовались новосибирские следователи. Они уже возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В ходе расследования им придется ответить на главный вопрос - говорит ли ребенок правду или сочиняет. Сотрудники центра отрицают какую-либо жестокость к детям, списывают инцидент не детское воображение.

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