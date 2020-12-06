Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 7 декабря 2020 года: зараза унесла жизни 786 сибиряко

Медики делают все необходимое, чтобы остановить заразу. Фото: минздрав НСО.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 7 декабря 2020 года не обнадеживают: За минувшие сутки COVID-19 у 180 человек, а с начала вспышки болезнь выявили у 23767 человек (в их числе - 1460 детей).

Статистика сайте.

ЗА ДЕНЬ ЗАБОЛЕЛИ ШЕСТЬ ДЕТЕЙ

Увы, зараза не обходит стороной и маленьких пациентов: только за минувшие сутки диагноз подтвердился у шести маленких пациентов.

- Сейчас в больницах Новосибирска находится 35 детей с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом, - пояснили в оперативнои штабе Новосибирской области.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ КОРОНАВИРУСА

Коронавирус за сутки унес жизни семи сибиряков.

- Умерли четверо мужчин в возрасте 46, 54, 60 лет и 61 года, - рассказали в оперативном штабе Новосибирской области. - И трое женщин в возрасте 54 года, 69 лет и 80 лет

Сейчас в реанимации находятся 193 человек, 40 из них не дышат самостотельно и подключены к аппарау ИВЛ.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 180 человек

Количество пациентов в реанимации: 193 человека

Масочный режим: продлен до весны 2021 года. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Новый Год: можно праздновать в общественных местах при соблюдении дистанции и масочного режима

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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