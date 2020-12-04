Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 5 декабря 2020 года: в реанимации оказались 184 сибиряка

За день из больниц выписали сразу 195 человек Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 5 декабря 2020 года таковы: в регионе выявлено еще 176 новых заболевших COVID-19. Всего с начала вспышки коронавируса в Новосибирской области заразились 23408 человек. Новосибирская область занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки в Новосибирске

КОРОНАВИРУС У ДЕТЕЙ

Шестеро детей заразились коронавирусом за прошедшие сутки. Всего с начала эпидемии коронавируса в Новосибирской области заболело 1 450 детей. В детской больнице №3 находится 28 маленьких пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ КОРОНАВИРУСА

Семеро человек умерли от коронавируса в новосибирских больницах за минувшие сутки. По данным оперативного штаба, скончались трое мужчин в возрасте 30 лет, 68 лет и 70 лет, а также женщины в возрасте 70 лет, 79 лет и две 71-летние пациентки. С начала вспышки COVID-19 унес жизни 771 человек в Новосибирской области.

В отделениях реанимации новосибирских больниц находятся 184 пациента, 46 из них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

БОЛЕЕ 19 ТЫСЯЧ ПАЦИЕНТОВ ВЫЗДОРОВЕЛИ

В Новосибирской области за прошедшие сутки выздоровели 195 пациентов — их выписали из больниц. Впервые за месяц количество излечившихся превысило число заболевших за сутки.Всего с начала вспышки коронавируса в регионе вылечились и были выписаны из больниц 19102 пациента.

Сейчас в больницах Новосибирска остаются 2784 человека с подтвержденным COVID-19 и подозрением на опасное заболевание. Еще 1509 пациентов находятся в инфекционных больницах Новосибирской области.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 176 человек

Количество пациентов в реанимации: 184 пациента

Масочный режим: продлен до весны 2021 года. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Новый Год: можно праздновать в общественных местах при соблюдении дистанции и масочного режима

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru