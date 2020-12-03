На радость зэку: суд «не дозвонился» до новосибирского СИЗО

Анатолий Ястрембский сидит в СИЗО, но пытается отсудить недвижимость на десятки миллионов рублей. Фото: личный архив

Удаленка тяжело дается не только школьникам. Оказывается, даже суд и ФСИН тяжело осваивают видеосвязь. И это притом что между ними система таких коммуникаций действует уже много лет. В Новосибирске важный процесс поставлен на очередную паузу из-за того, что не удалось установить электронный контакт между двумя структурами. Об этом и других парадоксах в обители закона - наш материал.

3 тысячи рублей за сексуальное насилие

Парадоксами правосудия окружена конкретная персона - житель Новосибирска Анатолий Ястрембский. До 2015 года он казался добропорядочным предпринимателем. По крайней мере таковым его видели знакомые, не посвященные в его уголовную биографию. Впрочем, и она была не столь шокирующей и омерзительной до очередного преступления.

В октябре 2015-го Ястрембский затащил двух незнакомых мальчишек в гараж, где надругался над ними и снял это на видео. Когда отпустил школьников, всучил им 3 тысячи рублей и под угрозой расправы приказал никому не рассказывать о случившемся. Дети рассказали. Впрочем, вряд ли жуткие события можно было скрыть: врачи диагностировали у школьников психические травмы.

Тогда для многих вскрылись и прежние «заслуги» насильника. В распоряжении «КП» - Новосибирск» есть справка о трех старых судимостях Ястрембского. Прежде он отделывался легко. А в этот раз за искалеченную психику детей получил 13 лет колонии строгого режима. Однако свой срок он до сих пор отбывает не там, куда должен был отправиться по приговору суда, а в следственном изоляторе. И это - результат откровенной, наглой и почему-то беспрепятственной манипуляции законом.

«Судите меня, если сможете»

Лазейка у педофила такая: он инициирует уголовные дела против самого себя. По легкой статье. Дела потом прекращают по примирению сторон, но зато на время разбирательства герой иска остается в СИЗО на правах подследственного.

Право на примирение дают лишь несколько уголовных статей, Ястрембский пользуется как минимум одной из них - статьей о клевете.

Вот как Ястрембский писал своему знакомому о заведомо бессмысленном (с точки зрения законности) суде: «Судебных заседаний будет всего 3 - 5 максимум. В мировом судимся, получаем приговор, пишем апелляцию и в ней миримся. Весь суд будет чистая фикция. Получатель письма № 1 может быть абсолютно любой человек, он свидетель - раз придет и все (можно дать 5 тысяч рублей, не больше, за получение письма и один раз прийти на суд на один час)».

По замыслу арестанта, «получатель № 1» - любой участник сговора, который получает послание со словами клеветы на другого сообщника. А этот сообщник - оскорбленный клеветой - затем пишет заявление как потерпевший.

Кстати, этой схемой Ястрембский пытался еще и сменить «прописку» - искал фиктивного судебного оппонента в Москве. И не скрывал от адресата письма, что чает коротать время в столичном изоляторе.

Работает ли эта схема? Судя по тому, что Ястрембский спустя пять лет (!) после преступления остается в СИЗО, она действует. Кстати, в распоряжении «КП» - Новосибирск» есть и копия заявления от «жертвы клеветы»: «В октябре 2017 года Ястрембский А. В. из ФКУ СИЗО-1 г. Новосибирска отправил «Почтой России» письмо нашему общему знакомому Шеферу Сергею Васильевичу, в котором распространил обо мне заведомо ложные сведения, порочащие мою честь и достоинство, подрывающие мою репутацию».

Осужденный нашел способ обмануть закон.

Шефер на все случаи жизни

Сейчас Ястрембский участвует и в другом судебном разбирательстве - пытается отсудить у столичного предпринимателя недвижимость на 56 миллионов рублей.

Когда ему экстренно нужны были деньги (видимо, чтобы избежать обвинительного приговора и пытаться манипулировать законом), он взял их у знакомого - Михаила Плотникова, оставив в залог дорогую недвижимость - 8 квартир. Сделку оформили как куплю-продажу. А потом осужденный заявил, что сделка фиктивная и денег он не получал.

В Новосибирске Ястрембский выиграл сначала районный, а затем областной суды. Но кассация в Кемерове указала на многочисленные нарушения, допущенные на процессе, и отменила решение, признав его незаконным. Дело вновь рассматривает новосибирский облсуд.

И вот «совпадение»: на процессе свидетелем проходит человек, которого тоже зовут Сергеем Шефером. Очень похоже, что это тот самый участник фикции о клевете.

В открытых источниках можно найти и другие признаки связи Анатолия Ястрембского с Сергеем Шефером. На портале «Контрагент. Про» Ястрембский указан как директор и учредитель многочисленных фирм. Однако они либо ликвидированы, либо находятся в стадии ликвидации. И в качестве ликвидатора, например, ООО «Панифицио» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания) указан Сергей Васильевич Шефер.

Активная ликвидация компаний Ястрембского косвенно может говорить о том, что ему понадобились деньги. Не пытается ли таким образом заключенный повлиять на исход суда? Да и подобная связь Ястрембского с Шефером заставляет усомниться в его беспристрастности как свидетеля.

Заключенный - не онлайн

Смущает также и то, что всякий раз события складываются в пользу истца-педофила. Ему на руку и равнодушие к доказательствам, что представляют его оппоненты, и отказ в предоставлении им записи слушания… При этом сам процесс сопровождают постоянные путаницы и странности. То называют ответчику неверное время заседания, то без предупреждения переносят его.

В очередной раз заседание перенесли, сославшись на то, что не удалось установить видеосвязь со следственным изолятором. Вообще-то практика участия в судах удаленно действует много лет. А текущий год показал, что видеосвязь позволяет проводить и международные планерки, и конференции с большим количеством участников. Но в ситуации, где есть Ястрембский и есть суд, уже в который раз события складываются странно.

- В общей сложности рассмотрение этого дела откладывается уже полтора месяца. До этого была мотивировка - болезнь одной из судей судебного состава. При этом речь идет о судье, которая, будучи еще в здравии, не задала на заседании ни одного вопроса лицам, участвующим в деле. Опять же очередное откладывание дела произошло сразу после того, как мы предоставили в суд новый пакет доказательств с аргументацией. Видимо, аргументы оказались столь внушительны, что суд впал в замешательство и вновь отложил дело, прикрываясь болезнью судьи. Тем самым нашим процессуальным противникам была дана дополнительная возможность подготовить свои контраргументы, - предполагает юрист Константин Зиновьев, представляющий на суде интересы Плотникова.

При этом нельзя не задуматься: а честные ли, законные ли контраргументы готовит заключенный с таким бэкграундом? И можно ли ему верить? Еще и при том что оппоненты предоставили совершенно убедительные доказательства своей правоты.

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