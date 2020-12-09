Воздух в городе

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- Почему с наступлением холодов ТЭЦ стали сильно дымить? Фильтры не справляются? Насколько увеличились выбросы?

Вопрос часто задаваемый в соцсетях.

Зимой ТЭЦ, конечно же, вырабатывает значительно больше тепла, чем летом, но сравнивать объем дыма и количество выбросов ТЭЦ - неправильно. До 99% твердых частиц дымового газа улавливаются эффективными системами очистки, например, электрофильтрами. А в атмосферу попадают в основном газообразные вещества - оксиды азота, серы и углерода и пр.

Чтобы понять, почему визуально дым из труб ТЭЦ становится объемным и густым, обратимся к физике и вспомним, что, когда мы выдыхаем на морозе горячий воздух, то видим пар. То же самое происходит и с дымом ТЭЦ. В его составе, как и в воздухе, выдыхаемом человеком, содержится водяной пар.

Средняя температура ноября -10, а температура дыма, в состав которого входит смесь водяного пара и газов, на выходе из трубы - более 100 градусов. Когда дым из трубы попадает наружу, он начинает остывать. Его температура снижается, и влага в виде пара в его составе переходит из газообразного состояния в жидкое. Жидкость конденсируется и превращается в объемные белые туманные клубы.

Если у дымовых газов такой эффект заметен лишь в холодное время года, градирни, которые выпускают только водяной пар, производят объемные белые облака круглый год.

- После перехода ТЭЦ на бурый уголь ухудшилось качество воздуха в городе, все это выпадает черным осадком (особенно заметно на снегу). Планируется ли какой-либо комплекс действий для минимизации выбросов в атмосферу? Не планируется ли перевод ТЭЦ на газ?

Елена Полуэктова.

- Бурый уголь не ухудшил экологическую обстановку, это подтвердили эксперты из Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды после расширенного исследования. На использование бурого угля переведена в начале 2018 года только ТЭЦ-5. За первые два года станция сократила годовые выбросы с 37,6 до 25 тысяч тонн.

У каждого вида топлива есть свои плюсы и минусы. Станции в Сибири были обоснованно спроектированы на использование угля, так как находятся в угледобывающих районах.

Переход станций в Сибири на газ существенно увеличит тариф. Выбросов, загрязняющих веществ от ТЭЦ будет меньше, но надо понимать, что основной источник загрязнения воздуха в городах - все-таки не станции, а автомобили.

Обсуждать нужно прежде всего технологию: как сжигать топливо с максимальной защитой для окружающей среды. Многое делается на уровне компании, но требуется также и уровень государственных решений, необходима кооперация науки, проектных институтов и машиностроителей.