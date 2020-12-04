От почтовых голубей до мессенджеров: как росла скорость общения

Фото: ПАО «ВымпелКом».

Еще несколько веков назад даже короткое сообщение могло передаваться в другой город днями или неделями. Чтобы вы могли представить себе масштаб современных технологий, предлагаем сравнить, как быстро вы могли бы передать на расстояние фразу «я тебя люблю» (объемом всего лишь 22 байта!) в разные исторические эпохи.

Античность

Древнейшим известным нам способом быстрой передачи данных была голубиная почта. В среднем почтовый голубь пролетал 100 километров за 1,5 - 2 часа. Главный недостаток: пернатый почтальон не может полететь в любую точку мира. Обмен посланиями возможен только в одном направлении или между системой гнезд. Это можно назвать первыми чатами, к которым были допущены только свои. Правда, безопасность была так себе: взломать такой «чат» мог любой меткий лучник, да и многие хищники не брезговали отобедать свежим голубем.

Средневековье

Более гибким и надежным способом передачи данных были вестовые на лошадях. К XVI веку конная почта была хороша развита и более-менее стабильно доставляла корреспонденцию в различных уголках Земли. Объем передаваемой информации значительно возрос, но средняя скорость доставки составляла максимум 10 км/ч. Ваши 22 байта любви проскакали бы 100 километров за 10 часов. Или почти 3 дня от Москвы до Санкт-Петербурга…

Начало XIX века

Изобретение поездов улучшило ситуацию. Если любимый человек жил поблизости от железной дороги, то ваше сообщение могло дойти до него уже в 4 - 5 раз быстрее по сравнению с конными дилижансами. Правда, почтовый голубь все еще был быстрее паровозов…

Середина XIX века

Прогресс ускоряется, и в этой временной отметке у вас впервые появляется возможность передавать информацию практически мгновенно: появляется первый аналог SMS-сообщения - телеграф, а следом и возможность обменяться картинками. Да-да, первые устройства, передававшие изображения по проводам, были запатентованы уже в 1843 году! Увы, даже самые развитые фототелеграммы были черно-белыми и не блистали качеством.

ПАО «ВымпелКом».

Начало XX века

Однажды Александр Белл случайно прислонил кабель к уху и услышал своего лаборанта, находившегося по ту сторону провода. Так был создан телефон - первое устройство, позволяющее общаться на расстоянии в реальном времени. Информационный канал вырос на порядки. Количество передаваемых данных уже можно было исчислять в мегабайтах - но по сегодняшним меркам этого все еще было мало. Целый век потребуется на то, чтобы телефоны перестали быть стационарными и позволили нам общаться буквально из любой точки Земли…

Конец XX века

Мы добрались до переломной эпохи - эры компьютеров и интернета. К началу 2000 года большинство людей использовали Dial-Up-модемы (англ. «дозвон» - связь по телефонной линии через модем), которые выдавали максимум 56 Кб/с. Этого хватало для поиска и обмена информацией, но смотреть сериалы или слушать музыку было очень «больно»: закачка файлов любила оборваться в самый ненужный момент, из-за чего было разбито немало мониторов и клавиатур. Еще каких-то 20 лет назад «скачать гиг» было нереальной мечтой!

Наши дни

Мобильный интернет изменил все. Сегодня практически каждый из нас получает и передает гигабайты данных. Информация превратилась в контент, а смартфоны сделали нас его генераторами и потребителями. С их помощью мы общаемся, смотрим сериалы, слушаем музыку, читаем новости и играем.

Сети 4G постоянно развиваются: мобильные операторы обновляют оборудование и строят новые вышки связи. Благодаря этому мы все чаще замечаем, что на связи можно быть там, где еще недавно ее не было. К примеру, всего, по данным на февраль 2020 года, за последние 2 года число базовых станций 4G «Билайн» по России выросло в 2 раза, а средняя скорость мобильного интернета - на 33%.

Наш трафик сегодня

Вдумайтесь: пару-тройку веков назад вы могли получить максимум несколько сотен байт информации со скоростью полета голубя.

Сегодня письма заменены мессенджерами, телевидение - видеосервисами, а библиотеки - поисковиками. Мы все чаще смотрим видео, количество поисковых запросов с мобильных устройств исчисляется десятками миллионов, а трафик через мессенджеры уже можно исчислять в гигабайтах.

ПАО «ВымпелКом».

По данным «Билайн». Аналитика на ноябрь 2020 года.

Каждый использует мобильный интернет по-своему. Кому-то хватает мессенджеров, а для кого-то смартфон уже заменил кинотеатр. Только вам лучше знать, куда потратить свои гиги и сколько их должно быть. Поэтому намного рациональнее настроить мобильную связь самому, чтобы платить только за то, что вам нужно. Новый продукт «Связь Z»* от «Билайн» вдобавок к этому пошел еще дальше: он отменяет устаревшее правило ежемесячной оплаты. Пакеты минут, гигов и SMS не сгорят через месяц: общайтесь и качайте без остатка, пока не потратите их до конца!

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* «Связь Z» - «Связь Зет». «Связь Z» - тарифный план предоплатной системы расчетов. Пакеты интернета, минут и SMS приобретаются клиентом по отдельности и не имеют срока действия в течение срока пользования тарифом. Абонентская плата на тарифе не предусмотрена. Недоступен для подключения в Чукотском АО, Республике Крым и городе Севастополе.

Бесплатный безлимитный TikTok предоставляется на 3 месяца при подключении/переходе на тариф «Связь Z» до 31.12.2020, включенный пакет интернета не расходуется.

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