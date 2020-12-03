Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 4 декабря 2020 года: плановые операции снова возобновили

В больницах возобновили операции Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 4 декабря 2020 года. За прошедшие сутки в Новосибирской области появилось еще 186 человек, заболевших COVID-19. Всего с начала вспышки вируса в регионе выявлено 23232 случая заболевания коронавирусом. Новосибирская область по-прежнему занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

COVID-19 СРЕДИ ДЕТЕЙ

Четыре ребенка за сутки заболели коронавирусом в регионе: оперативный штаб сообщил, что с начала вспышки COVID-19 у 1444 детей. В детской больнице №3 находятся 27 маленьких пациентов с признаками коронавируса и подтвержденным диагнозом COVID-19.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ БОЛЕЗНИ

Восемь новосибирцев умерли от COVID-19 за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба, скончались пятеро мужчин в возрасте 59 лет, 61 год, двое 80-летних сибиряков и 97 летний пенсионер. А также умерли две женщины в возрасте 47 лет и 63 лет. Всего в Новосибирской области от коронавируунес жизни 764 человек.

В реанимации новосибирских больниц находятся 190 человек. Еще 49 человек не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

ПАЦИЕНТЫ ДОЖДАЛИСЬ ОПЕРАЦИЙ

Врачи возобновили плановые операции с 1 декабря 2020 года. В минздраве Новосибирской области подтвердили, что приказ об отмене операции приостановлен.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ПЛАНОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Новосибирцы вновь могут пройти медосмотры в больницах — власти возобновили диспансеризацию. Министр здравоохранения Константин Хальзов заявил, что продлевать диспансеризацию никто не собирается. Поэтому с 1 декабря все больницы ее возобновляют.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 186 человек

Количество пациентов в реанимации: 190 пациентов

Масочный режим: продлен до весны 2021 года. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Новый Год: можно праздновать в общественных местах при соблюдении дистанции и масочного режима

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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