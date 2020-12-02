Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 3 декабря 2020 года: дистанционку для девятиклассников отменяют

Врачи пока не могут одолеть заразу. Фото: минздрав НСО.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 3 декабря 2020 года тревожные: всего за сутки у 182 жителей Новосибирской области подтвердился COVID-19. По данным оперативного штаба, в регионе выявлено 23046 случаев заболевания с начала вспышки. Новосибирская область по-прежнему занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

КОРОНАВИРУС У ДЕТЕЙ

Врачи за минувшие сутки выявили 8 зараженных коронавирусом детей. С начала вспышки заболевания в регионе COVID-19 зарегистрирован 1441 заболевший ребенок. В детской больнице №3 находятся 22 маленьких пациента с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

ПОЧТИ 200 ПАЦИЕНТОВ В РЕАНИМАЦИИ

Шесть человек скончались от COVID-19 в минувшие сутки. По данным оперативного штаба, среди жертв болезни четверо мужчин в возрасте 62 года, 63 года, 66 лет и 68 лет и две женщины в возрасте 66 лет и 74 года. Всего в Новосибирске от коронавируса умерли 756 человек.

В реанимации новосибирских больниц находятся 199 человек в тяжелом состоянии, 47 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

ЗАКРЫЛИ ТРИ КОВИДНЫХ ГОСПИТАЛЯ

Новосибирские больницы постепенно возвращаются к стандартному режиму работы. В минздраве Новосибирской области сообщили, что больница №19 уже прекратила принимать коронавирусных больных. Закроют еще два временных госпиталя: с 7 декабря перестанут принимать инфекционных пациентов роддом № 2 и гинекологическая больница № 2.

ШКОЛЬНИКОВ ВЕРНУТ С ДИСТАНЦИОНКИ

В министерстве образования Новосибирской области заявили, что уже с 7 декабря девятиклассники вернутся с дистанционки за школьные парты. Остальные ученики, которых отправляли на дистанционное обучение, пока будут заниматься удаленно.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 182 человека

Количество пациентов в реанимации: 199 пациентов

Масочный режим: продлен до весны 2021 года. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Новый Год: можно праздновать в общественных местах при соблюдении дистанции и масочного режима

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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