Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 2 декабря 2020 года: когда детей вернут в школу с дистанционки

Министр образования рассказал, когда ученики вернутся на очное обучение Фото: Мария ЛЕНЦ

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 2 декабря 2020 года. Всего за сутки врачи выявили 177 новых заболевших COVID-19 в регионе. С начала вспышки коронавируса в Новосибирской области заразились 22864 человека. Новосибирская область занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

ПОЧТИ 1,5 ТЫСЯЧИ ЗАБОЛЕВШИХ ДЕТЕЙ

За прошедшие сутки диагноз подтвердился у двух детей. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области заболелели COVID-19 1433 ребенка. По данным оперативного штаба, сейчас 31 маленький пациент находится в детской больнице №3 с коронавирусом или подозрением на опасное заболевание.

750 СМЕРТЕЙ ОТ COVID-19

Семеро новосибирцев умерли от коронавируса за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба, среди жертв болезни оказались двое мужчин в возрасте 65 лет и 73 года, а также пять женщин, им было 50 лет, 56 лет, 63 года, 67 лет и 91 год. Всего в Новосибирской области болезнь унесла жизнь 750 человек.

В отделениях реанимации находятся 189 пациентов. 46 человек не могут самостоятельно дышать, они подключены к аппаратам ИВЛ.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ДИСТАНЦИОНКА В ШКОЛАХ

Новосибирские школьники вернутся в школы с дистанционного режима уже после Новогодних каникул. Об этом рассказали в министерстве образования региона.

— Обучение в третьей четверти мы планируем начать в очном режиме. Но могу сразу сказать, что отталкиваться мы будем от реальной эпидемиологической ситуация, которая сложится к тому моменту. Но если исходить из сегодняшней ситуации, то есть надежда все же вернуть в школы всех детей, — пояснил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА НЕ СМОГЛИ СПАСТИ

Врач-терапевт высшей категории Галина Мазалова скончалась от коронавируса. Сотрудница Искитимской ЦРБ проработала на одном участке более 40 лет — лечила сразу три поколения местных жителей и хорошо знала пациентов. Женщине было 68 лет.

СКАНДАЛ ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНО НАДЕТОЙ МАСКИ

Пассажир автобуса устроил скандал из-за маски. Пассажиры сделали ему замечание и попросили маску надеть, но он в от огрызнулся:

— Достали уже! Чего вам бояться, вы же сами в маске сидите, значит защищены. Вам лишь бы поскандалить, — ответил мужчина. — Вон дедушка тоже без маски, сделайте и ему замечание тогда.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 177 человек

Количество пациентов в реанимации: 189 пациентов

Масочный режим: продлен до весны 2021 года. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Новый Год: можно праздновать в общественных местах при соблюдении дистанции и масочного режима

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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