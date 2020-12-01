«Ты этого хотела?»: сибиряк поджег дом с детьми и тещей из-за ссоры с женой

Мужчина не пожалел свою семью. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области/соцсети

Отец троих детей Егор Кипурин* из Сузуна поджог собственный дом, в котором готовились к праздничному ужину все члены семьи. Мужчина погиб вместе с тещей и чуть не погубил детей. Что заставило его пойти на преступление и почему окружающие игнорировали угрозы — в материале «КП-Новосибирск».

ТЕЩА ПОГИБЛА, ЖЕНА С РЕБЕНКОМ — В РЕАНИМАЦИИ

Трагедия в праздник — на День матери 29 ноября шокировала жителей поселка Сузун. Пожар в доме на двух хозяев начался в 16:30, сразу четыре расчета выехали на улицу Солнечная. Потушить открытое пламя удалось быстро, но в доме, где жила многодетная семья — родители, трое детей и бабушка, нашли двух погибших.

— Егор* с Александрой* в этот день опять затеяли ссору, два раза мужчина выбегал из дома. В третий раз вернулся с канистрой бензина, закричал: «Ты этого хотела?!», разлил горючее и поджог. Все загорелось за считанные секунды, — рассказал «КП-Новосибирск» местный житель.

Старший сын (справа) вытащил сестер (слева) из горящего дома. Фото: соцсети

Александра кинулась спасать детей. Женщина получила многочисленные ожоги. Спасал детей и старший 18-летний сын — он же поспешил обратно в дом за бабушкой, так как она не может самостоятельно ходить, но не успел.

— В результате теща Егора* — 69-летняя пенсионерка погибла в огне. Жена — 38-летняя Александра* и дочка 4-летняя Надя* попали в реанимацию с сильными ожогами, — сообщили соседи погорельцев. — Средняя дочь, 14-летняя Влада*, почти не пострадала.

Предполагаемый виновник пожара — 39-летний хозяин дома погиб на месте. Жители улицы Солнечная утверждают , что мужчина с детства имел отклонения, окончил спецшколу для детей с особенностями развития. Шесть лет назад он познакомился с Александрой Любашевич* — на тот момент разведенной мамой с двумя детьми на руках. Пара поженилась, у них родилась девочка Надя*, но семейной идиллии не случилось. Егор* и Александра* попали на учет как неблагополучная семья.

— Скандальная семья была. Постоянные ссоры, драки и пьянки. Отца судили за пьяную езду в 2017 году, лишали прав. Он был у ГИБДД в «черном списке», — рассказала «КП-Новосибирск» жительница Сузуна Ирина.

В результате пожара две семьи остались без жилья. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской област

НЕ РАЗ УГРОЖАЛ СЖЕЧЬ ДОМ

Соседи говорят, что погибший Егор* частенько хватался за спички и угрожал устроить пожар. Люди регулярно сообщали в полицию на неуравновешенного сельчанина. За семьей наблюдали, проводили профилактические беседы, но ведь охрану к дому не поставишь.

— Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировала старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Местные жители уверены — настоящим героем в этом пожаре показал себя 18-летний пасынок Егора. Парень спас детей и только бабушку не успел. Пламя обожгло смельчаку лицо и руки.

*Имена и фамилии героев изменены по этическим соображениям.

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