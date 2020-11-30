«Верни мои вещи!»: сибирячка обвинила героиню «Дом-2» в мошенничестве

Виктории отправляли обувь и одежду. Фото: instagram.com/victoriya_fomina_official/ личный архив героя.

Участницу телепроекта «Дом 2» 18-летнюю Викторию Фомину из Новосибирска обвинили в мошенничестве. Якобы девушка модно оделась в шоуруме и не рассчиталась за это. Ну и что, что оплату обещала не деньгами, а фотками и добрым словом? Если не выполнила — пусть полиция разбирается!

Хозяйка шоурума, которая считает себя жертвой аферы, рассказала КП-Новосибирск о понесенных убытках.

Валерия* открыла свой шоурум несколько лет назад. Она не только покупала рекламу за рубли, но и платила за нее бартером — товаром.

— Я часто сотрудничала с блогерами из нашего города. Давала им вещи, а они мне за это рекламу в своем аккаунте делали. С Викой я была давно знакома, и она уже брала у меня одежду по такому принципу, — рассказала КП-Новосибирск предпринимательница.

Восходящая звезда сибирской блогосферы уже тогда забывала платить по счетам. Во всяком случае, так уверяет владелица шоурума. Мол, пришлось побегать за Викой, чтобы добиться обещанных фото и видео в инсте.

Сибирячка утверждает, что получила только обувь. Фото: личный архив героя.

То ли боль от просроченной оплаты поутихла, то ли возобладала вера в людей, но Валерия вновь пошла на бартер со стильной землячкой. Впрочем, та уже успела покинуть Новосибирск и достичь нового витка славы. Поучаствовала в «тиктокерском доме» блогера Давы — это как знаменитое реалити, только без телевидения. А потом прошла кастинг на Дом-2 — со строительством любви и вселенской славой.

— Я увидела, что у нее увеличилось количество подписчиков и охваты по просмотрам, — объясняет Валерия понятные для фанатов «Инстаграма» вещи. — Я решила снова предложить сотрудничество. Написала ей сообщение, и Вика согласилась. Она выбрала себе костюм розового цвета, кроссовки и ботинки. Общая сумма за одежду была 10 тысяч рублей.

Хозяйка шоурума уверяет, что упаковала все эти вещи и отправила в Москву. И принялась с особым усердием следить за соцсетью молодой теледивы. Вот-вот прославит маленький сибирский бизнес. Но время шло, а рекламы все не было. В перерывах среди строительства любви Вика скупо отвечала предпринимательнице — «кормила завтраками». Потом и они закончились.

— Я ей писала и в «Инстаграме», и в WhatsApp — ноль эмоций. Просто человек даже не читал мои сообщения. А в мессенджере она меня заблокировала. Хотя я видела по социальным сетям, что Вика прилетела в Новосибирск и почти ничего не делала, — возмущается Валерия и добавляет, что ждет обещанного уже два месяца.

Лера решила заявить в полицию. Может, и правда опера уголовного розыска заставят звезду Дома-2 похвалить розовый костюм в «Инстаграме».

*Имя девушки изменено по ее просьбе, она личность не такая публичная, как Вика, стесняется…

ДРУГАЯ СТОРОНА

А костюмчик—то где?

Редакция КП-Новосибирск связалась с Викторией Фоминой, которая поделилась своим мнением об этом конфликте:

— Мне пришли только кроссовки и ботинки, никакого костюма не было. В общей сложности их сумма — три тысячи рублей. А у меня реклама стоит 15 тысяч. Девушка мне постоянно написывала и названивала, просила о рекламе в хамской форме. Меня не устроил такой диалог. Да и все это наслоилось на мой переезд. Я ей говорила, что нужно немного подождать.

По словам Виктории, она предлагала Лере альтернативу: хозяйка шоурума может доплатить деньги и реклама выйдет. Или другой вариант — блогерша согласна просто оплатить покупку. Хозяйка магазина на это, якобы, не согласилась.

— Если бы ко мне отнеслись с пониманием, я бы сделала рекламу, не смотря на неравный обмен. Тут же я увидела полную неадекватность, поэтому человек никакой рекламы не получил, — рассказала КП-Новосибирск Виктория Фомина.

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