Как в НЭТИ стали выпускать гуманитариев

Галина Мандрикова, заведующий кафедрой филологии факультета гуманитарного образования НГТУ. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

НГТУ в этом году отмечает юбилей - вузу исполнилось 70 лет. А еще одна дата - у факультета гуманитарного образования (ФГО), он действует в университете уже 30 лет.

Несмотря на то, что за эти годы из ФГО вышло колоссальное количество выпускников и факультет в принципе известен в Новосибирске, люди, бывает, удивляются, что гуманитариев учат в техническом вузе.

Однако оказывается, что предпосылки к гуманитарному образованию в НЭТИ заложил еще первый ректор университета Георгий Лыщинский.

- Достаточно скоро после открытия НЭТИ он создал совет кафедр общественных наук, сам его возглавил. Георгий Павлович собирал заведующих кафедрами и решал разные вопросы гуманитарного характера. В НЭТИ тогда появилось много творческих объединений. В советское время название вуза в шутку расшифровывали как Новосибирский эстрадно-танцевальный институт, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» Галина Мандрикова, заведующий кафедрой филологии факультета гуманитарного образования НГТУ. - Активная творческая деятельность студентов и преподавателей НЭТИ привела к созданию гуманитарного факультета на общественных началах. Тогда в учебные планы технарей ввели гуманитарные курсы. Студенты должны были выбрать какой-либо из них, прослушать и получить зачет.

Ну а затем развитие гуманитарного образования в университете привело и к созданию полноценного факультета. Теперь студентов обучают и иностранным языкам, и русскому как иностранному, и регионоведению, и психологии, и социологии, и журналистике - и не только этому.