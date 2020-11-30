Детские утренники и новогодние корпоративы в Новосибирске 2021: губернатор сделал заявление про ограничения

В масках придется ходить как минимум до апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус, увы, пока и не думает отступать: только за минувшие сутки болезнь диагностировали еще у 176 жителей Новосибирской области. В связи с этим губернатор Андрей Травников объявил, что режим повышенной готовности в Новосибирской области планируют продлить до 31 марта.

Что это значит и как это отразится на предстоящем праздновании Нового года? Начнем с того, что детские утренники и новогодние корпоративы в Новосибирске 2021 проводить будет можно, но со строгим соблюдением санитарных ограничений.

- Новогодние корпоративы, которые проходят в кафе, клубах и ресторанах, должны проводиться с обязательным соблюдением социальной дистанции: столы должны находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метра. Количество участников должно быть ограничено, исходя из площади зала, - пояснили в правительстве Новосибирской области.

Детские утренники тоже пройдут, но опять же с соблюдением важных ограничений.

- Организациям будет рекомендовано отказаться от проведения игровых, анимационных мероприятий в холлах и залах, организовать новогодние утренники только в формате представлений с соблюдением всех ограничительных мер, которые рекомендованы театральным, культурным учреждениям. Так количество посетителей не должно превышать 50 процентов от общей вместимости зрительных и концертных залов, театров, других культурных учреждений, - продолжают в правительстве Новосибирской области.

Все эти меры рассмотрят сегодня на заседании правительства Новосибирской области: там и будет принято окончательное решение.

Напоминаем, помимо этого в Новосибирской области продолжает действовать масочный режим, закрыты фудкорты и кинотеатры в торговых центрах, кафе, клубы и рестораны работают до полуночи.

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