С заботой о будущем

ТЭЦ-4. Фото: sibgenco.ru

- Добрый день! Я мама новорожденного ребенка. Мы с мужем планируем приобрести жилье в новом жилом комплексе недалеко от ТЭЦ-4 (Дунаевский квартал). Меня смущает соседство и интересует, насколько хороший воздух рядом с этой ТЭЦ. Или нам стоит подумать о другом месте?

Альбина Гущина.

- Альбина, выбросы всех новосибирских ТЭЦ в пределах установленных норм. Но всегда есть над чем работать. Что касается ТЭЦ-4, нас не устраивает высота трубы этой станции - требуется ее увеличение. Исторически сложилось, что у ТЭЦ-4 самые невысокие трубы среди всех новосибирских станций - всего 60 метров. Для сравнения, на ТЭЦ-3 высота дымовой трубы составляет 120 метров, а трубы главного корпуса ТЭЦ-5 - 260 метров.

Станция заработала в 1952 году в составе Новосибирского завода химконцентратов и уже на начальном этапе была ограничена в высоте дымовых труб. В непосредственной близости находится аэродром Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова - и более высокие трубы представляли бы опасность для взлетающих и заходящих на посадку самолетов. Год назад разрешение завода было получено, и мы приступили к проектированию трубы. Сейчас решается вопрос по срокам начала строительства.

- Здравствуйте! Какое наследство вам досталось от СИБЭКО и что вы модернизировали, чтобы улучшить (или не ухудшить) экологию города?

Вячеслав Терехов.

- Один из приоритетов программы ремонта на станциях - экология генерации. С учетом состояния оборудования порядка 10% от общей суммы затрат по ремонтной программе ТЭЦ - около 200 миллионов рублей - направляется ежегодно на снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и на повышение экологической безопасности.

Средства вкладываются в ремонт систем газоочистки. На каждой ТЭЦ выполняется комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности золоулавливающих установок - это скрубберы, эмульгаторы, электрофильтры.

Отдельное внимание уделяем состоянию дымовых труб. Например, в прошлом году на ТЭЦ-2 и Барабинской ТЭЦ провели плановый ремонт дымовых труб общей стоимостью порядка 50 миллионов рублей. В этом году спроектирована новая труба ТЭЦ-4. Проект предусматривает наращивание высоты трубы № 3 с 60 до 98 метров - это существенно улучшит рассеивание дыма.

Если у вас есть вопросы о влиянии работы ТЭЦ на окружающую среду, можете отправить их электронной почтой по адресу:

roman.kononchik@phkp.ru или оставить в комментариях под постами об экологии в соцсетях «КП» - Новосибирск» (ВК, Instagram, Fb).