Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 30 ноября 2020 года: за сутки заразились 11 детей

Количество заболевших с каждым днем растет. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 30 ноября 2020 года не радуют: за прошедшие сутки было выявлено 176 человек, подхвативших заразу. Всего в Новосибирской области с начала эпидемии коронавируса заболело 22508 человек, из них 18298 пациентов выздоровели и были выписаны по из больниц. Регион занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Статистика по коронавирусу в регионе. Фото: Яндекс.

ДЕТИ

За прошедшие сутки заболели ковидом 11 детей. Общее число заразившихся детей с начала эпидемии составляет 1417 случаев. Врачи госпитализировали в детскую больницу 32 ребенка с диагнозом «коронавирусная инфекция» и подозрением на нее.

УМЕРШИЕ

Шестеро новосибирцев скончались в больницах от коронавируса за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба, умерли трое мужчин в возрасте 41 и 42 и 82 года и три женщины в возрасте 50 лет, 82 года и 91 год. Всего в регионе с начала пандемии скончались 736 пациентов.

В отделениях реанимации новосибирских больниц сейчас находятся 186 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ — 37 пациентов.

За сутки в регионе умерло шесть человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ВЫЗДОРОВЕВШИЕ

Наряду с печальной статистикой есть и хорошие новости. Всего с начала появления коронавируса в нашем регионе, из больниц было выписано с выздоровлением 18 298 человек. За прошедшие сутки из госпиталей отправили домой 104 пациента. Все эти люди теперь могут не бояться повторного заражения как минимум полгода из-за образовавшегося иммунитета к заразе.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 176 человек

Количество пациентов в реанимации: 186 человек

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: закрыты с 16 ноября.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов и небольшими группами.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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