Жители центра Новосибирска выступают против строительства детского садика: все из-за хоккейной коробки

Любители хоккея выступают против строительства детского сада. Фото: Алия Латфуллина.

Более сотни сибиряков неожиданно оказались против строительства нового детского сада на ул. Серебренниковской в Новосибирске. Казалось бы, что появление дошкольного учреждения в шаговой доступности — это сбывшаяся мечта многих родителей, но люди написали заявления всем местным депутатам и даже в прокуратуру, рассчитывая на понимание властей. Жители многоэтажек требуют изменить генплан застройки Новосибирска и возвести детсад в другом месте. Почему сибиряки оказались не рады такому грядущему соседству и борются за сохранение своего двора — в материале КП-Новосибирск.

«МЫ ОБ ЭТОМ НЕ МЕЧТАЛИ»

Крупный жилмасив в центре города, еще не старый и хорошо благоустроенный. Жители восьми многоэтажек на Серебренниковской всегда гордились тем, что у них рядом с домом есть где отдохнуть с детьми и даже спортом заняться. Около высотки под номером 4/1 есть особая достопримечательность — зимняя ледовая арена, превращающаяся летом в футбольное поле, маленький парк с детской площадкой и зона отдыха.

Несколько лет назад все эти блага появились на муниципальной земле благодаря вложениям из местного бюджета и заботе депутатов. Да и сами жители не остаются в стороне и всячески поддерживают свой островок досуга в хорошем состоянии.

Взрослые и дети облюбовали дворовую хоккейную арену. Фото: Алия Латфуллина.

— Мы на свои средства заливаем лед, чистим его. Летом ухаживаем за растениями, поддерживаем порядок, — рассказала КП-Новосибирск жительница жилмасива Алия Латфуллина. — У нас играют в хоккей и дети и взрослые. Мы проводим турниры и соревнования. Ребята из соседней гимназии занимаются физкультурой здесь. Даже из других районов города люди приезжают. Потому что кататься на коньках и отдыхать тут можно бесплатно.

На площадке проходят соревнования и дворовые турниры. Фото: Алия Латфуллина.

И вдруг появляется новость — во дворе будет сад! Кто-то из жильцов случайно подсмотрел генеральный план застройки и увидел в нем знакомый адрес и понеслось…

Действительно в Новосибирске не так уж и много мест внутри жилмасивов, где все сделано для людей. С другой стороны — строительство детского сада поможет решить многие проблемы для местных мам, ведь очереди в дошкольные учреждения до сих пор остаются внушительными.

— Мы об этом не мечтали! — возмущается Алия. — У нас хороший двор, все уже сделано и пользуется большой популярностью. Детский сад нам не нужен, тем более такой ценой.

ОТ ДЕПУТАТА ДО ПРОКУРОРА

Жители микрорайона, как ни странно, почти единогласно готовы отстаивать свою территорию. Люди уже написали письма в мэрию города, всем депутатам и даже в прокуратуру.

«Уничтожение рекреационной зоны со спортивной площадкой в связи со строительством детского сада ущемляет наши права как граждан Российской Федерации, лишает жителей Новосибирска права на бесплатный спорт, право на здоровый образ жизни, гарантированные Конституцией РФ. Мы считаем, что имеем право на придомовую территорию, на зеленую зону, игровую и спортивную площадки с хоккейной коробкой, стоянку для автомобилей. Мы думаем, что современный город должен расти вширь, а строительство новых объектов учитывать интересы всех граждан и не нарушать их права», — говориться в обращении сибиряков.

За порядком во дворе следят местные жители. Фото: Алия Латфуллина.

Народ настроен очень решительно и хотя земля, где собираются до 2025 года возвести дошкольное учреждение, считается муниципальной, жильцы тоже имеют право голоса.

ШАНС ЕСТЬ

Настойчивым любителям спорта теперь остается надеется только на то, что их все-таки услышат в мэрии. Кроме того, ведь на казенные деньги изначально ледовая арена и строилась.

Площадка раздора. Фото: Алия Лайфуллина.

В Сибири очень уважают хоккей, а в этом жилмасиве каждый второй ребенок катается на коньках и отбивает шайбу. Есть ли у этих ребят шанс забить гол в генплан застройки — пока не известно.

— На сессии горсовета 4 декабря мы рассмотрим этот вопрос и постараемся найти вариант, который всех устроит, — пообещали активным жителям Серебренниковской в мэрии Новосибирска.

Комсомолка будет следить за развитием событий.

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