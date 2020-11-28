Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 29 ноября 2020 года: зараза унесла жизни 730 человек

Пока зараза не поддается врачам.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 29 ноября 2020 года таковы: за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 179 сибиряков. Всего с начала падемии заболели 22332 жителя региона (среди них - 1406 детей). РЕгион находится на 22 меяти по уровню заболеваемости в стране.
УМЕРЛИ ПЯТЬ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
За сутки болезнь унесла жизни шести сибиряков:
- Это мужчины в возрасте 38 лет, 65 лет, 78 лет, двое 75-летних сибиряков и 72-летняя женщина, - рассказали в оперативном штабе Новосибирской области. - Всего с начала вспышки в Новосибирской области умерли 730 человек,
Сейчас врачи борются за жизнь 209 пациентов, которые оказались в реанимаци. 40 из них находятся на аппаратах ИВЛ и не могут дышать самостоятельно.
ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 9 ДЕТЕЙ
За минувший день коронавирус поддтвердился еще у 9 маленьких пациентов.
- В больницах находятся 28 детей с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области.
КОРОНАВИРУС ОДОЛЕЕМ ЛЕТОМ
Об этом заявил новосибирский вирусолог Александр Чепурнов. Он уверен, что победить заразу поможет вакцинация, которая уже скоро начнется по всей стране, и летняя жара, которую не любят вирусы в наших широтах.
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