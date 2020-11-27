Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 28 ноября 2020 года: за день не заразился ни один ребенок - такого не было полгода

Врачи делают все возможное, чтобы одолеть заразу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 28 ноября 2020 года: за прошедшие сутки врачи выявили 181 нового заболевшего COVID-19. Всего с начала вспышки коронавируса в регионе заболели 22153 человека, из них 17998 пациентов выздоровели и были выписаны по из больниц. Регион занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Заболеваемость коронавирусом за сутки в Новосибирске

ЗА СУТКИ НИ ОДИН РЕБЕНОК НЕ ЗАБОЛЕЛ COVID-19

За прошедший день ни один ребенок в Новосибирской области не заоазился COVID-19, сообщили врачи. Такой спад заболеваемости среди детей случился впервые за прошедшие месяцы. По данным оперативного штаба, всего с начала вспышки COVID-19 в регионе заразились 1 397 детей. Однако в детской больнице №3 находятся 35 детей с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ КОРОНАВИРУСА

Семеро новосибирцев скончались от коронавируса за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба, жертвами опасной болезни стали шестеро мужчин в возрасте 49 лет, 62 лет, 64 года, 70 лет, 74 года, 84 года и 58-летняя женщина. Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии в регионе составляет 724 человека.

В реанимации новосибирских больниц находятся 208 человек, еще 55 пациентов не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

УЧИТЕЛЯ НА БОЛЬНИЧНОМ

Министерство образования региона сообщило — сейчас на больничном находятся 8% педагогов, всего 3506 человек. Однако среди них больных коронавирусом довольно мало. Как сообщил Сергей Федорчук, в школах инфекцию обнаружили у 196 заболевших, в том числе 90 детей и 106 взрослых. 124 заболевших зарегистрировано в дошкольных организациях, из них 36 детей, 88 взрослых.

СМЕРТЬ НОВОСИБИРСКОГО РЕСТОРАТОРА

Новосибирский бизнесмен Эдуард Бя скончался от коронавируса в больнице №12 после 17 дней болезни. Пациент жаловался родственникам на отношение врачей в больнице скорой помощи №2, мужчина выписался — и вновь попал в реанимацию. Жена бизнесмена тоже тяжело болела COVID-19, но лечилась дома под наблюдением врачей частных клиник. В чем преимущество такого лечения рассказа сын погибшего.

10 ДНЕЙ ЖДАЛА ВРАЧА

Сибирячка с признаками ОРВИ вызвала врача на дом — и ждала визита терапевта 10 дней. Девушка вызвала врача по телефону единой регистратуры 124. Вызов был передан в поликлинику № 13, по месту проживания пациентки, и зарегистрирован. Однако врачу, который обслуживает вызовы на дому, регистратор поликлиники его не передал. За это оператору был объявлен выговор.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 181 человек

Количество пациентов в реанимации: 208 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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