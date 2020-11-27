«Мы ему даже кислород купили домой!»: владелец корейского ресторана выписался из больницы, а через 5 дней умер от ковида

Новосибирский бизнесмен заболел одновременно с женой, у обоих легкие были поражены на 35%. Фото: Предоставлено Никитой Бя

Известный новосибирский ресторатор Эдуард Бя, владелец популярного заведения корейской кухни, скончался от коронавируса, у мужчины было поражено 35% легких. Жена бизнесмена в таком же состоянии лечилась дома. В итоге ей помогли инъекции витаминов и частные врачи. Родственники умершего скорбят и не понимают, почему бизнесмен отказался от частной клиники и стал лечиться в муниципальной больнице. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

ПРОСИЛ: «ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ОТСЮДА»

Бизнесмен Эдуард Бя скончался от COVID-19 в больнице скорой помощи № 2 в Новосибирске. Пациент поступил в реанимацию с поражением 35% легких еще 2 ноября, его подключили к ИВЛ. Мужчине давали кислород и несколько видов антибиотиков, однако уже 13 ноября, несмотря на тяжелое состояние, пациент захотел выписаться домой.

— Папа отказался лечь в частную клинику, говорил: «Зачем тратить деньги, я тут полежу». Он был таким человеком… Кореец, родился на Сахалине, был патриотом России. Мог получить в Корее квартиру и гражданство, если бы отказался от российского, но он любил Россию с ее чиновниками, врачами и системой… У него была двусторонняя пневмония, когда его госпитализировали. Мы предлагали врачам лекарства, но они сказали: «Сами разберемся». Мы даже купили кислородный аппарат домой. За день до смерти отец просил: «Заберите меня отсюда, лишь бы не в этой больнице лежать». И вот его выписали, — рассказал КП-Новосибирск сын умершего Никита Бя.

После выписки Эдуард Бя провел дома всего восемь часов, а после реанимация забрала его в больницу № 12, где мужчина и скончался через 5 дней, не приходя в сознание.

— Я считаю, лечение проходило странным образом: ставили уколы антибиотика и все. Кровати не оборудованы кнопкой вызова врача, а ночной обход пациентов не предусмотрен. Я пакетами приносил лекарства, которые в аптеках продавались втридорога. Мы предлагали медикаменты для отца, спрашивали, почему не дают противовоспалительные витамины. Но врачи сказали, что сами справятся. Отца выписали с низким уровнем сатурации — 72. Когда я его забирал, спросил, почему же никак не помогают умирающему человеку, на что врач коротко ответил: «Он же не умер», — вспоминает Никита Бя.

Сын погибшего уверен — врачи должны были чаще проверять больного. Фото: предоставлены Никитой Бя

ВИТАМИНЫ ВМЕСТО АНТИБИОТИКОВ

Однако родственники уверены, что при должном уходе бизнесмен был бы жив. Жена Эдуарда Бя заболела коронавирусом одновременно с мужем, у нее тоже врачи обнаружили 35% поражения легких. Женщина все время лечилась дома и уже 26 ноября встала на ноги.

— В ситуации с мамой мы сразу отказались от больницы, вызвали врачей частной клиники на дом, подключили консультации из других городов, — говорит Никита Бя.

Частные врачи при лечении матери сделали ставку на витамины, а не на антибиотики. Каждые двое-трое суток брали кровь на анализ, подключили разжижающие кровь лекарства.

Жену бизнесмена лечил один платный терапевт, также на процедуры приходили врач-иммунолог и медсестра. Родственники говорят, что главное отличие метода частных врачей в том, что у пациентки каждые три дня брали анализы и назначали лекарства только после изучения результатов.

— Я думаю, папа все ошибки врачей видел, потому и хотел уехать из этой больницы, — считает Никита Бя.

НЕ ХОТЕЛ ЛЕЧИТЬСЯ В ГОСПИТАЛЕ

В минздраве Новосибирской области опровергли слова сына умершего — чиновники считают, что в смерти 49-летнего бизнесмена вины врачей нет. С первого дня поступления пациент получал семь лекарственных препаратов: антибиотики, гормональные препараты, антикоагулянты, препараты для предотвращения цитокинового шторма.

— Практически с самого начала мужчина не хотел лечиться в госпитале, настаивал на выписке и лечении дома. Все время он находился на кислородной поддержке, на фоне которой сатурация не опускалась ниже 92%. Родственники приобрели кислородный концентратор, и мужчина был выписан домой, несмотря на рекомендации врача. На следующий день его госпитализировали с ухудшением, в течение пяти суток он находился в реанимации, пациента консультировали дистанционно московские специалисты. 19 ноября, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался, — прокомментировали в минздраве Новосибирской области.

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