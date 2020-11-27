Курс на индивидуальность: что ждет эстетическую косметологию и пластическую хирургию Новосибирска в 2021 году

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«Комсомольская правда» совместно с ведущими экспертами индустрии красоты провела круглый стол на тему: «Курс на индивидуальность: что ждет эстетическую косметологию и пластическую хирургию в 2021 году».

Специалисты рассказали о том, как поменялся рынок из-за пандемии COVID-19, что ждет индустрию эстетической косметологии и пластической хирургии в следующем году и о предпочтениях потребителя услуг.

Спикерами мероприятия стали: главный врач и собственник «Клиники Врачебной Косметологии», Савина Арина Александровна; главный врач и собственник клиники «Prime beauty», Воронцовой Еленой Ивановной; пластический хирург медицинского центра «АвисМед» Зинин Виталий Юрьевич.

Смотрите онлайн круглый стол.