Дело по иску педофила-махинатора затянулось в суде

Сидя в СИЗО, преступник пытается отсудить дорогую недвижимость. Фото: Личный архив

Серия материалов про Анатолия Ястрембского вызвала огромное внимание читателей «КП» - Новосибирск». Эта история вскрыла проблемы и слабости судебной системы.

Как обхитрить закон

Преступление Ястрембский совершил еще в 2015 году. Затащил в гараж двух мальчишек и надругался над ними. Когда все закончилось, всучил детям 3 тысячи рублей и пригрозил убийством, если расскажут кому-то о случившемся.

За дело взялось следствие. Уже тогда начались попытки манипулировать законом. Адвокат Ястрембского уговаривала свидетеля пожалеть преступника. Есть официальные показания. Сам педофил изворачивался, пытаясь уйти от ответа. Приговор он все-таки получил - 13 лет «строгача». Но вот новая махинация: Ястрембский ловко увернулся от долгого срока в колонии. И даже попытался перебраться из новосибирского СИЗО в московский. В распоряжении «КП» - Новосибирск» есть копия любопытного письма. Судя по всему, Ястрембский написал его своему другу:

- Мне надо уехать отсюда, желательно подальше. Сможем ли мы сделать два-три дела о клевете в Москве? Схема следующая. Я пишу письмо (или отвечаю на письмо) человеку (N1) в Москву о другом человеке (N2). N1 отдает письмо N2, а тот подает на основании моего письма заявление в мировой суд о том, что это письмо содержит клевету о нем. Мировой суд возбуждает дело частного обвинения по части 1 статьи 128.1 УК РФ, посылает требование в Новосибирск о моем переводе в Москву.

Арестант подробно расписал схему фиктивного обвинения. Неужели судебную систему можно безнаказанно водить за нос?

Юристы легко поймут смысл этой схемы. Такая переписка становится поводом для уголовного дела о клевете. Ястрембский как его фигурант остается в изоляторе, его не отправляют в колонию. А заканчивается дело (данная статья кодекса это позволяет) примирением сторон. Никаких наказаний!

Какие еще нужны доказательства?

Когда против педофила возбудили дело, его жена обратилась к бизнесмену Михаилу Плотникову. Заверила, что мужа оклеветали, и попросила помочь с решением денежной проблемы. Взамен на финансирование «спасения» мужа предложила взять в залог часть принадлежащей Ястрембскому недвижимости - восемь квартир.

Плотников рассказывает, что сделку оформили договорами купли-продажи. В зачет оплаты квартир тот передал Елене Ястрембской 56 миллионов рублей.

А после приговора преступник подал иск - потребовал признать сделку о продаже квартир Плотникову недействительной. И суд вернул Ястрембскому недвижимость, которую тот продал. Словно он и не получил за нее деньги. Впрочем, кассационная инстанция в Кемерове это решение отменила и вернула дело в Новосибирский облсуд.

- На очередном заседании судья спрашивает: «Какие есть доказательства факта передачи денег?» Я отвечаю: «Переписка в WhatsApp». Суд спрашивает: «А еще что?» А еще есть заверенный Росреестром договор, в котором прописано, что деньги переданы. А еще есть показания самого Ястрембского (изначально в иске он писал, что получал от меня деньги, но якобы потом отдал). Я не понимаю, что еще нужно! Какие еще доказательства? Неужели даже этого недостаточно? - недоумевает Плотников.

Другой факт, который обескуражил и Плотникова, и юристов: отказ суда предоставить запись заседания. По закону на процессе ведется аудиопротокол, но представителям бизнесмена его не дали.

Они же ходатайствовали о передаче дела в другой регион, опасаясь влияния Ястрембского и его готовности решать вопросы с помощью денег. Новосибирские судьи отказали, оставили дело себе. И это при том что заседания вновь и вновь переносят.

Переписка в WhatsApp говорит о том, что Плотников добросовестно купил квартиры.

Смущает, что всякий раз события складываются в пользу истца-педофила. Ему на руку и равнодушие к доказательствам, что представляют его оппоненты, и отказ в предоставлении им записи слушания… При этом сам процесс сопровождают постоянные путаницы и странности. То называют ответчику неверное время заседания, то переносят без предупреждения…

В это не хотелось бы верить, но может сложиться неприятное впечатление. Впечатление, что в кулуарах суда решение по делу уже принято, но аргументы от Плотникова и его юристов мешают суду вынести это решение официально.

В очередной раз заседание назначили на 1 декабря. Мы будем следить за ситуацией.

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