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Дело по иску педофила-махинатора затянулось в суде

Анатолий Ястрембский получил приговор за насилие над детьми - 13 лет колонии строгого режима. Но уголовник нашел способ избежать колонии и даже сам затеял процесс
Анатолий КУПРИН
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Сидя в СИЗО, преступник пытается отсудить дорогую недвижимость. Фото: Личный архив

Сидя в СИЗО, преступник пытается отсудить дорогую недвижимость. Фото: Личный архив

Серия материалов про Анатолия Ястрембского вызвала огромное внимание читателей «КП» - Новосибирск». Эта история вскрыла проблемы и слабости судебной системы.

Как обхитрить закон

Преступление Ястрембский совершил еще в 2015 году. Затащил в гараж двух мальчишек и надругался над ними. Когда все закончилось, всучил детям 3 тысячи рублей и пригрозил убийством, если расскажут кому-то о случившемся.

За дело взялось следствие. Уже тогда начались попытки манипулировать законом. Адвокат Ястрембского уговаривала свидетеля пожалеть преступника. Есть официальные показания. Сам педофил изворачивался, пытаясь уйти от ответа. Приговор он все-таки получил - 13 лет «строгача». Но вот новая махинация: Ястрембский ловко увернулся от долгого срока в колонии. И даже попытался перебраться из новосибирского СИЗО в московский. В распоряжении «КП» - Новосибирск» есть копия любопытного письма. Судя по всему, Ястрембский написал его своему другу:

- Мне надо уехать отсюда, желательно подальше. Сможем ли мы сделать два-три дела о клевете в Москве? Схема следующая. Я пишу письмо (или отвечаю на письмо) человеку (N1) в Москву о другом человеке (N2). N1 отдает письмо N2, а тот подает на основании моего письма заявление в мировой суд о том, что это письмо содержит клевету о нем. Мировой суд возбуждает дело частного обвинения по части 1 статьи 128.1 УК РФ, посылает требование в Новосибирск о моем переводе в Москву.

Арестант подробно расписал схему фиктивного обвинения. Неужели судебную систему можно безнаказанно водить за нос?

Арестант подробно расписал схему фиктивного обвинения. Неужели судебную систему можно безнаказанно водить за нос?

Юристы легко поймут смысл этой схемы. Такая переписка становится поводом для уголовного дела о клевете. Ястрембский как его фигурант остается в изоляторе, его не отправляют в колонию. А заканчивается дело (данная статья кодекса это позволяет) примирением сторон. Никаких наказаний!

Какие еще нужны доказательства?

Когда против педофила возбудили дело, его жена обратилась к бизнесмену Михаилу Плотникову. Заверила, что мужа оклеветали, и попросила помочь с решением денежной проблемы. Взамен на финансирование «спасения» мужа предложила взять в залог часть принадлежащей Ястрембскому недвижимости - восемь квартир.

Плотников рассказывает, что сделку оформили договорами купли-продажи. В зачет оплаты квартир тот передал Елене Ястрембской 56 миллионов рублей.

А после приговора преступник подал иск - потребовал признать сделку о продаже квартир Плотникову недействительной. И суд вернул Ястрембскому недвижимость, которую тот продал. Словно он и не получил за нее деньги. Впрочем, кассационная инстанция в Кемерове это решение отменила и вернула дело в Новосибирский облсуд.

- На очередном заседании судья спрашивает: «Какие есть доказательства факта передачи денег?» Я отвечаю: «Переписка в WhatsApp». Суд спрашивает: «А еще что?» А еще есть заверенный Росреестром договор, в котором прописано, что деньги переданы. А еще есть показания самого Ястрембского (изначально в иске он писал, что получал от меня деньги, но якобы потом отдал). Я не понимаю, что еще нужно! Какие еще доказательства? Неужели даже этого недостаточно? - недоумевает Плотников.

Другой факт, который обескуражил и Плотникова, и юристов: отказ суда предоставить запись заседания. По закону на процессе ведется аудиопротокол, но представителям бизнесмена его не дали.

Они же ходатайствовали о передаче дела в другой регион, опасаясь влияния Ястрембского и его готовности решать вопросы с помощью денег. Новосибирские судьи отказали, оставили дело себе. И это при том что заседания вновь и вновь переносят.

Переписка в WhatsApp говорит о том, что Плотников добросовестно купил квартиры.

Переписка в WhatsApp говорит о том, что Плотников добросовестно купил квартиры.

Смущает, что всякий раз события складываются в пользу истца-педофила. Ему на руку и равнодушие к доказательствам, что представляют его оппоненты, и отказ в предоставлении им записи слушания… При этом сам процесс сопровождают постоянные путаницы и странности. То называют ответчику неверное время заседания, то переносят без предупреждения…

В это не хотелось бы верить, но может сложиться неприятное впечатление. Впечатление, что в кулуарах суда решение по делу уже принято, но аргументы от Плотникова и его юристов мешают суду вынести это решение официально.

В очередной раз заседание назначили на 1 декабря. Мы будем следить за ситуацией.

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