Техобслуживание газового оборудования – необходимая мера безопасности

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Газпром газораспределение Томск».

Согласно требованиям действующего законодательства ответственность за безопасную эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) несет потребитель. Каждый потребитель газа обязан заключить договор на техническое обслуживание и ремонт ВДГО/ВКГО со специализированной организацией, что является обязательным условием поставки газа.

Зачем нужно проводить техническое обслуживание ВДГО

Техническое обслуживание ВДГО/ВКГО проводится в целях обеспечения безопасности в ваших домах и квартирах. Бытовое газоиспользующее оборудование – это источник повышенной опасности. В процессе технического обслуживания выявляется и устраняется большинство неисправностей: неработающая автоматика безопасности, утечки газа, отсутствие тяги в дымоходах и вентканалах и многие другие неисправности, несвоевременное устранение которых может привести к несчастному случаю.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Газпром газораспределение Томск».

Кто и когда должен проводить техническое обслуживание ВДГО

Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования имеют право проводить только специализированные организации на основании заключенного договора на техническое обслуживание и ремонт ВДГО/ВКГО.

Постановлением Правительства РФ от 09.09.2017 № 1091 установлена периодичность проведения технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования не реже одного раза в год. Несмотря сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, периодичность техобслуживания законодательно не изменилась.

Узнать, когда техническое обслуживание газового оборудования будет проходить в вашем доме или квартире, вы можете, позвонив по телефону, указанному в договоре на техническое обслуживание и ремонт ВДГО, который должен быть у каждого собственника, использующего газ в быту.

Какие работы входят в техническое обслуживание ВДГО и ВКГО

Минимальный объем услуг по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО для обеспечения его исправного и работоспособного состояния определен действующим законодательством и зависит от типа газового оборудования, установленного в ваших домах или квартирах. Самостоятельная замена или ремонт газового оборудования владельцем без привлечения специализированной организации не допускаются.

Ремонтные работы оплачиваются отдельно.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Газпром газораспределение Томск».

Можно ли отказаться от проведения техобслуживания

Техническое обслуживание ВДГО/ВКГО – процедура обязательная.

Пунктом 3 статьи 9.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и (или) ВКГО – наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей. Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 5000 рублей.

В случае неоднократного (два и более раза) отказа в допуске специалистов для проведения работ по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО потребителю могут приостановить подачу газа. При этом расходы, понесенные специализированной организацией в связи с проведением работ по приостановлению и возобновлению подачи газа, возлагаются на самого потребителя.

Уважаемые потребители газа!

Специалисты ООО «Газпром газораспределение Томск» при проведении техобслуживания соблюдают все необходимые санитарные нормы, обеспечены средствами индивидуальной защиты, проходят ежедневный температурный контроль, регулярно проводят дезинфекцию транспорта, оборудования и инструментов. Работы выполняются с соблюдением социальной дистанции.

Для вашей безопасности необходимо обеспечить доступ специалистов в дома и квартиры для проведения работ по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО. Помните: несчастный случай лучше предотвратить, чем ликвидировать его последствия.