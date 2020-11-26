Новые люди выступили против голосования «на пеньках» на выборах губернатора Новосибирской области

Депутаты от партии «Новые люди» хотят разобраться, что скрыто под понятием «транспортное сообщение затруднено».

Теперь в Новосибирской области будет сложнее контролировать ход голосования на выборах губернатора. В населенных пунктах, куда трудно добраться, будет разрешено голосовать вне помещений для голосования.

На принятие закона о таком способе голосования повлияла пандемия. Ранее в 2020 году в России впервые появилась практика голосования в самых неожиданных местах – во дворах, на лавочках, и даже пеньках возле деревенских домов.

Руководитель фракции «Новые люди» в Заксобрании Новосибирской области Дарья Карасева раскритиковала законопроект и заявила, что нет необходимости в его принятии.

«Этот законопроект мы, по сути, принимаем из-за ковида. Но следующие выборы губернатора пройдут только в 2023 году. За три года эпидемиологическая обстановка, по всем прогнозам, должна измениться в лучшую сторону. Почему мы должны принимать этот законопроект сейчас?», - отметила Карасева.

Дарья Карасева раскритиковала законопроект.

По ее мнению, законопроект – это лазейка для «махинаций с подсчетами голосов» и самой системой организации выборов. «Согласно предлагаемым поправкам проводить выборы теперь можно будет вообще в любом месте, которое участковая избирательная комиссия сочтет пригодным для голосования», - добавила она, подчеркнув, что тем самым нарушается тайна голосования. Таким образом, права избирателей будут нарушены.

«А как же будут работать наблюдатели? Кто и как будет информировать всех участников избирательного процесса? Этого не прописано в новом законопроекте», - заявила Дарья Карасева.

Депутаты от партии «Новые люди» также хотят разобраться, что скрыто под понятием «транспортное сообщение затруднено», такую формулировку можно трактовать как угодно. Если хоть какой-то транспорт ходит, то нет никаких сложностей в том, чтобы приехать и провести избирательную кампанию.

Регионы России отличаются разной транспортной доступностью, но раньше вопросов о дистанционном голосовании не поднималось. Лишь в 2020 году под прикрытием эпидемии зачем-то было решено создать новые возможности для фальсификаций.

Сергей Левшенков, член фракции «Новые люди» резюмировал:

- Мы считаем, что данный законопроект вносится с единственной целью – узаконить беззаконие. Под видом борьбы с ковидом и заботы о людях власть хочет протолкнуть нужное ей политической решение. Партия «Новые люди» голосует против этого законопроекта.

Однако другие депутаты не присоединились к мнению Новых людей и приняли спорные поправки. Видимо, их не смутили размытые формулировки и сложности, которые возникнут у наблюдателей, стремящихся обеспечить честные и прозрачные губернаторские выборы.