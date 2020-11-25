Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 26 ноября 2020 года: продлят ли школьникам зимние каникулы

Новосибирские школьники не дождутся продления зимних каникул Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 26 ноября 2020 года тревожные. По данным оперативного штаба, врачи выявили 179 новых случаев заражения COVID-19 среди жителей Новосибирской области. Всего с начала вспышки в регионе заболели ковидом 21785 человек. По-прежнему Новосибирская область занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Заболеваемость коронавирусом в Новосибирске

ПОЧТИ 1,4 ТЫСЯЧИ ЗАБОЛЕВШИХ ДЕТЕЙ

За минувшие сутки медики выявили 8 новых случаев заражения коронавирусом среди детей. За весь период борьбы с COVID-19 в Новосибирской области заболели 1393 ребенка. В детской больнице №3 находятся 40 детей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» и подозрением на опасную болезнь.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

В Новосибирске за сутки скончались семь пациентов, заболевших коронавирусом. Среди жертв опасного заболевания четверо мужчин в возрасте 46 лет, 47 лет, 56 лет и 80 лет, а также три женщины — им было 57 лет, 82 года и 93 года. Всего с начала вспышки заболевания в регионе умерли 711 человек.

Сейчас в отделениях реанимации находятся 207 пациентов. Еще 52 человека не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

ПРОДЛЕНИЕ ЗИМНИХ КАНИКУЛ

Министерство образования Новосибирской области пока не планирует продлевать зимние каникулы из-за коронавируса.

— Мы планируем проводить каникулы в обычном режиме. Если быть точным, они продлятся с 29-30 декабря до 9-10 января. Но все будет зависеть от эпидобстановки, — сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

ШКОЛЬНИКИ БУДУТ УЧИТЬСЯ ДОЛЬШЕ

Некоторые новосибирские школы готовы продлить учебный год за счет летних каникул из-за пандемии. В министерстве образования говорят, что школы сами могут попросить об этом.

— Кто-то может продлить учебный год, а кто-то, например, может сократить остальные каникулы. Плана по всеобщему продлению учебного года у нас нет, однако я знаю, что отдельные школы у нас уже готовятся к этому, — пояснил на пресс-конференции министр образования Сергей Федорчук.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 179 человек

Количество пациентов в реанимации: 205 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

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